Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sakatlığının ardından oynadığı PAOK maçında rakip fileleri havalandırdı.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray evinde Yunan ekibi PAOK ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de siyah-beyazlılar karşısında sonradan oyuna dahil oldu. Adana Demirspor maçında sakatlanan Icardi böylece 3 maç sonra formasına kavuştu.

31 yaşındaki futbolcu, 90+5. dakikada sol taraftan Kerem Demirbay’ın yerden pasında ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi skoru 3-1 yaptı. Arjantinli futbolcunun bu sezon Süper Lig’de 1 golü bulunuyor.

Mauro Icardi, 78. dakikada yerine Victor Osimhen’in yerine oyuna girdi.