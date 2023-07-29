Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Icardi, havaalanında yaptığı açıklamada, “Çok güzel bir ülkedeyim, burada olduğum için çok mutluyum” dedi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da taraftarların uzun süredir beklediği Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, İstanbul’a geldi. Sarı-kırmızılılar, bu transferi akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Arjantin’den kalkan özel uçakla uzun bir yolculuğun ardından Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’e iniş yapan Icardi’yi karşılamaya çok sayıda Galatasaraylı taraftar geldi. Kapıdan çıkışta boynuna sarı-kırmızılı atkı bağlanan 30 yaşındaki futbolcu, alana gelen taraftarlara üçlü çektirdi.

“Çok güzel bir ülkedeyim, burada olduğum için çok mutluyum”

Havaalanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Icardi, Türkiye’ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Bu sezon da Galatasaray ile şampiyonluk yaşayacaklarına inandığını belirten Arjantinli forvet, “Geçen sezon eğlendiğimiz gibi bu sezon da çok eğleneceğimizi ümit ediyorum. Çok güzel bir ülkedeyim, burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük kulübüyle birlikte çalışıyoruz ve en büyüğü olduğunu tekrar göstermemiz gerekiyor” diye konuştu.

Takım olarak Avrupa’da başarı hedeflediklerini vurgulayan Icardi, “Tabii ki de maç maç gitmek gerekiyor. Geçen hafta başladık maçlara. Bundan sonra da her maça tekrar tekrar bakmamız gerekecek. Geçen sene şampiyon olurken de bunu yapmıştık. O şekilde şampiyon olduk. Şimdi de önümüzdeki maçları kazanarak o şekilde ilerleyeceğiz” dedi.

Başarılı futbolcu, kendisiyle özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısı ile ilgili ise “Umarım stadyumda bol bol dinleyeceğiz onu. Zaten birçok da gol atacağım. Bunun sonrasından da dinleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi, daha sonra ailesiyle birlikte kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Icardi’nin, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atması bekleniyor.

30 yaşındaki yıldız oyuncu, geçen sezon kiralık olarak giydiği Galatasaray formasıyla 26 resmi maçta 23 gol, 8 asistlik performans sergiledi.