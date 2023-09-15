TOFAŞ Spor Kulübü, Bursa’nın yapıdaki teknik gücü KAFKA YAPI ile sponsorluk anlaşması imzaladı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2023-2024 sezonu öncesi kulüp sponsorları arasına bir yenisini ekledi.

Bursa’da 2008 yılından bu yana İnşaat, Projelendirme ve Danışmanlık dallarında hizmet vermekte olan KAFKA YAPI’nın yeni sezon öncesinde kulübe katkı sağlayan sponsorlar arasında yer alacağını belirten TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, imza töreninde yaptığı konuşmada “KAFKA YAPI yöneticilerine ve ekibine, kulübümüze vermiş oldukları değerli destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi. KAFKA YAPI kurucu ortakları Fırat Köksal ve Kayhan Özyıldırım da TOFAŞ Spor Kulübü’ne sponsorluk yapacak olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Şehrimizin önemli spor kulüplerinden TOFAŞ ile yan yana duracak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle TOFAŞ Basketbol Takımımıza da yeni sezonda başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandılar.