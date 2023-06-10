Merkez Bankası Başkanlığı’na atanmasının ardından adına birçok sahte hesap açılan Hafize Gaye Erkan, Twitter'da resmi hesabını aktif hale getirdi.Şahap Kavcıoğlu’nun yerine Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Hafize Gaye Erkan, 2015 yılında açtığı Twitter hesabını aktif etti.

Erkan’ın atama kararının duyurulması ardından adına birçok sahte hesap açılırken, ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesapların Başkan Erkan'a ait olmadığı açıklanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi Twitter hesabında, Hafize Gaye Erkan’ın resmi Twitter hesabı takip edilmeye başlandı.