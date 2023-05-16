Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden nakil aldıran 77 bin 647 öğrencinin illerine döndüğünü açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden farklı illere nakil aldıran 77 bin 647 öğrencinin tekrar kendi illerine döndüğünü açıkladı.

Bakan Özer, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda deprem bölgesindeki illere dönüş yapan öğrencilerin sayılarını tek tek açıkladı.

Buna göre 24 bin 833 öğrenci Kahramanmaraş'a, 2 bin 642 öğrenci Adana'ya, 14 bin 382 öğrenci Hatay'a, 2 bin 332 öğrenci Osmaniye'ye, 255 öğrenci Kilis'e, 9 bin 274 öğrenci Gaziantep'e, 9 bin 944 öğrenci Adıyaman'a, 11 bin 76 öğrenci Malatya'ya, 1487 öğrenci Şanlıurfa'ya, 1422 öğrenci ise Diyarbakır'a geri döndü.