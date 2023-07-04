Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin liselere yerleşme süreçlerinde destek olmak amacıyla 81 il ve ilçe merkezlerinde "tercih danışmanlığı" hizmeti başlattı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca, 19 Temmuz'a kadar sürecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde, 20 bin 608 rehber öğretmen/psikolojik danışman, öğrenci ve veliler için 81 il ve ilçelerde açılan tercih danışmanlığı birimlerinde görev yapacak.

Öğrenciler; lise tercih danışmanlığı hizmetini, mezun oldukları ortaokullar, il ve ilçe rehberlik araştırma ve halk eğitimi merkezlerine müracaat ederek alabilecek. Tercih danışmanlığı hizmeti sunmak üzere ortaokullarda 19 bin 162, halk eğitimi ve rehberlik araştırma merkezlerinde bin 446 birim kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde de tercih danışmanlığı birimleri hayata geçirildi. Bu kapsamda, bu illerdeki öğrenciler için 3 bin 749'u ortaokullar, 252'si de halk eğitimi ve rehberlik araştırma merkezlerinde olmak üzere tercih danışmanlığı birimleri açıldı. Tercih danışmanlığı birimlerinde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görev yapıyor.

DANIŞMANLAR, ÖĞRENCİLERE TERCİHLERİNDE REHBER OLACAK

Tercih danışmanlığı süresince öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde rehberlik edilecek.

Tercih edilecek liselerin, özel durumu olan öğrencilere ilişkin koşulları detaylı olarak aktarılacak. Öğrenci ve velinin birbirlerinden farklı istek ve beklentilerinin olabileceği göz önünde bulundurularak bu durumun bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi sağlanacak. Öğrenci ve velilerin bu çerçevede yönlendirilmesi, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarla sağlanacak.

LGS merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından dün başlatılan tercih başvuruları, 19 Temmuz'a kadar sürecek. Adaylar, "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci alınacak. Sınavla öğrenci alan okullara 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.