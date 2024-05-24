Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama doğrultusunda bu yıl sınıfta kalacak öğrencilerle ilgili kriterler belirlenmişti. Hangi öğrencilerin sınıfta kalacağı konusundaki detaylar haberimizde...

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin devam ve devamsızlık durumlarına ilişkin belirli kriterler oluşturulmuştu. Bu kriterlere göre hazırlanan raporda, öğrencilerin okula devam sorunlarının olduğu tespit edilmişti. Özellikle lise öğrencilerinin devamsızlık sorunları nedeniyle açık liseye geçiş yaptığına dikkat çeken bakanlık, birçok öğrencinin devamsızlık nedeniyle sınıfta kalacağını belirtmişti.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 36.5.a maddesi gereğince, "Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir." Devamsızlık süresi bu kurala uymayan öğrenciler, sınıfta bırakılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilgili maddeyle alakalı herhangi bir esneme veya af çıkarılmayacağını ifade etmişti.