Milli Eğitim Bakanlığı, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için e-Kayıt sonuçlarının e-Devlet'te açıklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları açıklandı

2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden erişime açıldı.

Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili hizmete erişmek için TIKLAYABİLİRSİNİZ