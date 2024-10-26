Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Rehber Öğretmenler Buluşması, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve diğer il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri idarecileri ile psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin katılımıyla BTSO Oğuz Kağan Köksal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Bakanlığın son dönemdeki en önemli çalışma alanlarından birinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geliştirilen öğretim programları olduğunu vurguladı. Bu modelin, öğrencilere gerçek yaşam problemlerini ele alarak eleştirel ve analitik düşünme becerileri kazandırmayı hedeflediğini belirtti. Savaşçı, yeni programların sadeleştirilerek ders sürelerinin daha etkili kullanılmasının sağlandığını açıkladı.

Savaşçı, "Köklerden geleceğe" mefkûresiyle inşa edilen bu modelin, aklı selim, kalbi selim ve zevk-i selim nesiller yetiştirmeyi amaçladığını ifade etti. Eğitimde madde-mana, akıl-duygu, nefis-vicdan, insan-toplum ve zaman-mekan dengesi dikkate alınarak yetkin ve erdemli bireyler yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Öğretmenlerden gelen geri bildirimlerin, programın kendini yenileyen yapısının gelişmesine katkı sağladığını vurgulayarak, öğretmenlerin bu başarının temel gücü olduğunu sözlerine ekledi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrenci odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ve temelinde beceri eğitimi yer alan sadeleştirilmiş bir yapı oluşturduklarını belirtti. Alireisoğlu, yeni müfredatın çocukların oyun oynamasını, okumasını ve sosyalleşmesini desteklerken günümüzün gerektirdiği kavramlarla güncellendiğini vurguladı.

Alireisoğlu, "Akran dostluğu projemiz, öğrencilerimizin büyük ilgiyle takip ettiği önemli bir çalışma olarak bu anlayışı pekiştiriyor" dedi. Ayrıca, velilerin ve öğretmenlerin görüşlerini değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, eğitimdeki dönüşüm sürecinde rehber öğretmenlerle birlikte destek olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Eğitimdeki bu dönüşüm temposunun Bursa’da başarıyla sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Alireisoğlu, velilerden alınan 1800 sorunun eğitim sürecine dair farklı bakış açılarını ortaya koyduğunu söyledi. Çocukların eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek güçlü bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiğini belirtti.

Program, hediye takdimi ile sona erdi.