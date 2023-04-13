Millî Eğitim Bakanlığı, 8 ve 12. sınıflarda öğrenim görmekte olan ve depremden etkilenen öğrencilere LGS ve YKS sürecinde destek olmayı sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği ilk günden itibaren bölgedeki öğrencilerin ve vatandaşların her türlü ihtiyaçları için seferber olan Millî Eğitim Bakanlığı, bu çerçevede yürütülen çalışmalardan biri olan psikososyal destek programını tüm imkânlarıyla uygulamaya devam ediyor.

Birçok ilde hissedilen deprem sonrasında MEB Psikososyal Koordinasyon Birimince merkez teşkilat ile taşra teşkilatı arasında koordinasyonu sağlamak, depremden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik gerekli iş ve işlemleri yürütmek amacıyla afet bölgesi iller ve afetten doğrudan etkilenmeyen diğer illere yönelik hazırlanan psikososyal destek eylem planı, programa bağlı bir şekilde aşamalı olarak sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından 8 ve 12. sınıflarda öğrenim görmekte olan ve depremden etkilenen öğrencilere LGS/YKS sürecinde de destek olmak amacıyla LGS/YKS'ye ilişkin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri uygulama esaslarına bağlı olarak çalışma takvimi hayata geçirildi.

Tüm illerde uygulanacak çalışmalara göre, eylem planında kullanılacak dokümanlara http://orgm.meb.gov.tr/www/meb-ozellikle-lgs-ve-yksye-hazirlanan-ogrenciler-icin-sinif-rehberlik-programlarini-destekleyici-ve-kariyer-danismanligi-el-kitaplari-hazirladi/icerik/2321 adresinden ulaşılabilecek.