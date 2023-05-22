Millî Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin, DYK aracılığıyla kurs açılan derslerin öğretim programlarında yer alan kazanımları ölçmek amacıyla yapılan DYK Ortak Sınavı'nın 2. Dönem İzleme ve Değerlendirme Sınavı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Öğrencilerin derslerde edindikleri kazanımları pekiştirmelerine katkı sağlamak için düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) Ortak Sınavı, bin 37 okulda yaklaşık 21 bin öğrenci seçilerek yapıldı.

Sınav çevrim içi ortamda öğrencilere bireyselleşmiş eğitim, öğretmenlere ise öğrencilerini izleme imkânı sunmak amacıyla kurulmuş olan Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ods.eba.gov.tr) üzerinden düzenlendi.



Geniş kapsamlı olan söz konusu çalışmada 6, 7, 10 ve 11'inci sınıf düzeyinde kurslara katılan toplam bin 37 okuldaki yaklaşık 21 bin öğrenci örneklemde yer aldı.

Örneklem seçimi, hafta sonu destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden öğrenciler temel alınarak yapıldı.



Süresi 40 dakika olarak belirlenen sınav 6'ncı sınıf düzeyinde Türkçe matematik, fen bilimleri; 7'nci sınıf düzeyine sosyal bilgiler, yabancı dil (İngilizce), din kültürü ve ahlak bilgisi; 10'uncu sınıf düzeyinde Türk dili ve edebiyatı, matematik, tarih, felsefe ve 11'inci sınıf düzeyinde Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya derslerinden yapıldı.



DYK İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı kapsamında toplam 16 farklı test hazırlanırken, testler çoktan seçmeli sorulardan oluştu.