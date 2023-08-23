Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve velilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması açısından merdiven altı yapılara karşı mücadelesini sürdürüyor.ANKARA (İGFA) -Bu kapsamda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan liselere ve üniversitelere hazırlık kursu adı altında çevrim içi (online) eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren sitelere karşı öğrenci ve velilerin çok daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve velilere yönelik önemli uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Öğrenci ve velilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için izinsiz faaliyet gösteren bu tip yapılara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Buna karşı Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren özel kurs/uzaktan öğretim kursların listesine https://ookgm.meb.gov.tr/kurumlar.php?=kurs adresinden ulaşılabilir" ifadeleri yer aldı.