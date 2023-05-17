Mecidiyeköy’de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında 3 kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yangın, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Gülbahar Mahallesi, Çulluk Sokak’ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan yabancı uyruklu 1’i çocuk 3 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken can kaybı meydana gelmedi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından acilen hastaneye kaldırıldı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken tedbir amaçlı olarak binayı boşalttırdı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış sebebi araştırılırken polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.