TBMM'nin kuruluşunun 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında deprem bölgesi Adıyaman’da düzenlenen, "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" etkinliğine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.ADIYAMAN (İGFA) - 10 bine yakın katılım gerçekleşen "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" etkinliğinde depremzede çocuklar, açılan stantlarda ve oyun alanlarında hem yeni şeyler öğrendi, hem de eğlenceli anlar geçirdi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Adıyaman Mansur Yardımcı Stadı Konteyner Kenti’nde kurulan stantlara sabahın ilk saatlerinde gelen çocuklar, aileleriyle birlikte etkinlik coşkusunu doyasıya yaşadı.

Şişme oyun parklarında eğlenen çocuklar, ebru yaptı, takı tasarladı, deneylerle gözlemde bulundu, tarım, gök bilimi gibi konularda çeşitli etkinliklere katıldı.

Çocuklar ayrıca sanal gerçeklik gözlükleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin koridorlarında dolaştı.