Kahramanmaraş merkezli depremin ardından meclis görüşmelerine ara verilmişti. Uzun bir aranın ardından meclis bugün mesaisine kavgayla başladı.

TBMM Başkan Vekili Haydar Akar'ın açılışını yaptığı meclis daha ilk dakikalarda tartışmalara sahne oldu.

Kürsüde ilk söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, deprem anını anlattı.

Yaptığı konuşmada, "20 günlük sürede geldiğimiz noktada şuanda açıkta bir vatandaşımız kalmadı" diyen Özdemir'in sözleri tartışmaya sebep oldu.

Sözlerine meclis koltuklarından gelen tepkilerin üzerine ortam gerildi.

Yaşanan gerginliğin üzerine TBMM Başkan Vekili Özdemir'in konuşmalarını sonlandırdı.

Meclis Başkan Vekili Haydar Akar "Sayın vekiller sözlerimize dikkat edelim, Türkiye büyük bir acı yaşıyor" diyerek meclisteki gerginliği yatıştırmaya çalıştı.