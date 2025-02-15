Enflasyon ve fahiş fiyat nedeniyle vatandaşlar, yeterli ve sağlıklı beslenememekten şikayet ederken; 600 milletvekilinin yemek yediği Meclis Lokantası'nda fiyatlar dikkat çekti.
Dün Meclis Lokantası'na öğle yemeğine giden 8 kişilik bir grup 4 Mevsim Salatası, 2 Brokoli Çorbası, 4 Fıstık Şöleni, 2 Püreli Hasan Paşa Köftesi, 1 Izgara Köfte, 2 Kahveli Mus, 2 Kuzu İncik Keşkekli, 2 Kuzu Şiş, 1 de Zeytinyağlı Antalya Piyazı siparişi verdi.
Yedikleri yemekleri lezzetli bulan vatandaş, ödedikleri adisyonu paylaştı.
Hesap 1082 lira gelirken, 8 kişilik garson hizmeti(Kuver) için de kişi başı 6 lira ücret alındı.
Mevsim Salata 24 lira
Brokoli Çorba 12 lira
Fıstık Şöleni 18 lira
Hasan Paşa Köfte 66 lira
Izgara Köfte 160 lira
Kahveli Mus 18 lira
Kuzu İncik Keşkekli 72 lira
Kuzu Şiş 175 lira
-Antalya Piyazı 20 lira