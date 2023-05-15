TBMM’de 28. Dönem görev alacak Milletvekili Genel Seçimi kesin olmayan sonuçlarına göre, 600 milletvekili isimleri belli oldu.
İşte il il milletvekili isimleri…
ADANA
ÖMER ÇELİK / AK PARTİ
AHMET ZENBİLCİ / AK PARTİ
SUNAY KARAMIK / AK PARTİ
ABDULLAH DOĞRU / AK PARTİ
FARUK AYTEK / AK PARTİ
ORHAN SÜMER / CHP
MÜZEYYEN ŞEVKİN / CHP
BURHANETTİN BULUT/ CHP
SADULLAH KISACIK / CHP
AYHAN BARUT / CHP
MUHARREM VARLI / MHP
AYŞE SİBEL ERSOY / MHP
AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ / İYİ PARTİ
BİLAL BİLİCİ / İYİ PARTİ
TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ / YEŞİL SOL PARTİ
ADIYAMAN
RESUL KURT / AK PARTİ
İSHAK ŞAN / AK PARTİ
MUSTAFA ALKAYIŞ / AK PARTİ
HÜSEYİN ÖZHAN / AK PARTİ
ABDURRAHMAN TUTDERE / CHP
AFYONKARAHİSAR
ALİ ÖZKAYA / AK PARTİ
İBRAHİM YURDUNUSEVEN / AK PARTİ
HASAN ARSLAN / AK PARTİ
BURCU KÖKSAL / CHP
MEHMET TAYTAK / MHP
HAKAN ŞEREF OLGUN / İYİ PARTİ
AĞRI
RUKEN KİLERCİ / AK PARTİ
SIRRI SAKIK / YEŞİL SOL PARTİ
NEJLA DEMİR / YEŞİL SOL PARTİ
HEVAL BOZDAĞ / YEŞİL SOL PARTİ
AKSARAY
CENGİZ AYDOĞDU / AK PARTİ
HÜSEYİN ALTINSOY / AK PARTİ
RAMAZAN KAŞLI / MHP
TURAN YALDIR / İYİ PARTİ
AMASYA
HALUK İPEK / AK PARTİ
HASAN ÇİLEZ / AK PARTİ
REŞAT KARAGÖZ / CHP
ANKARA 1. BÖLGE
YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ / AK PARTİ
JÜLİDE SARIEROĞLU / AK PARTİ
MURAT ALPARSLAN / AK PARTİ
ZEHRANUR AYDEMİR / AK PARTİ
GAMZE TAŞÇIER / CHP
DENİZ DEMİR / CHP
ONUR KONURALP / CHP
SADULLAH ERGİN / CHP
MUSTAFA NEDİM YAMALI / CHP
ALİYE TİMİSİ ERSEVER / CHP
MEVLÜT KARAKAYA / MHP
KORAY AYDIN / İYİ PARTİ
AHMET EŞREF FAKIBABA / İYİ PARTİ
ANKARA 2. BÖLGE
VEDAT BİLGİN / AK PARTİ
LÜTFİYE SELVA ÇAM / AK PARTİ
ORHAN YEGİN / AK PARTİ
ZEYNEP YILDIZ / AK PARTİ
OSMAN GÖKÇEK / AK PARTİ
KURTCAN ÇELEBİ / AK PARTİ
MURAT EMİR / CHP
İDRİS ŞAHİN / CHP
SEMRA DİNÇER / CHP
SADİR DURMAZ / MHP
ADNAN BEKER / İYİ PARTİ
ANKARA 3. BÖLGE
FUAT OKTAY / AK PARTİ
LEYLA ŞAHİN USTA / AK PARTİ
ÖMER İLERİ / AK PARTİ
ASUMAN ERDOĞAN / AK PARTİ
AHMET FETHAN BAYKOÇ / AK PARTİ
TEKİN BİNGÖL / CHP
UMUT AKDOĞAN / CHP
MESUT DOĞAN / CHP
AYLİN YAMAN / CHP
YAŞAR YILDIRIM / MHP
YÜKSEL ARSLAN / İYİ PARTİ
KÜRŞAD ZORLU / İYİ PARTİ
ANTALYA
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU / AK PARTİ
MUSTAFA KÖSE / AK PARTİ
TUBA VURAL ÇOKAL / AK PARTİ
KEMAL ÇELİK / AK PARTİ
ATAY USLU / AK PARTİ
İBRAHİM ETHEM TAŞ / AK PARTİ
SURURİ ÇORABATIR / CHP
CAVİT ARI / CHP
ALİYE COŞAR / CHP
SERAP YAZICI ÖZBUDUN / CHP
ŞERAFETTİN KILIÇ / CHP
MUSTAFA ERDEM / CHP
ABDURRAHMAN BAŞKAN / MHP
HİLMİ DURGUN / MHP
UĞUR POYRAZ / İYİ PARTİ
AYKUT KAYA / İYİ PARTİ
HAKKI SARUHAN OLUÇ / YEŞİL SOL PARTİ
ARDAHAN
KAAN KOÇ / AK PARTİ
ÖZGÜR ERDEM İNCESU / CHP
ARTVİN
FARUK ÇELİK / AK PARTİ
UĞUR BAYRAKTUTAN / CHP
AYDIN
MUSTAFA SAVAŞ / AK PARTİ
SEDA SARIBAŞ / AK PARTİ
ÖMER ÖZMEN / AK PARTİ
BÜLENT TEZCAN / CHP
HÜSEYİN YILDIZ / CHP
SÜLEYMAN BÜLBÜL / CHP
EVRİM KARAKOZ / CHP
ÖMER KARAKAŞ / İYİ PARTİ
BALIKESİR
İsmail Ok - AK Parti
Belgin Uygur - AK Parti
Mustafa Canbey - AK Parti
Ali Taylan Öztaylan - AK Parti
Ensar Aytekin - CHP
Serkan Sarı - CHP
Burak Dalgın - CHP
Ekrem Gökay Yüksel - MHP
Turhan Çömez - İYİ Parti
BARTIN
Yusuf Ziya Aldatmaz - AK Parti
Aysu Bankoğlu - CHP
BATMAN
Ferhat Nasıroğlu - AK PArti
Keskin Bayındır - Yeşil Sol Parti
Zeynep Oduncu - Yeşil Sol Parti
Mehmet Rüştü Tiryaki - Yeşil Sol Parti
Nurten Ertuğrul - Yeşil Sol Parti
BAYBURT
Orhan Ateş - AK Parti
BİLECİK
Halil Eldemir - AK Parti
Yaşar Tüzün - CHP
BİNGÖL
Feyzi Berdibek - AK Parti
Zeki Korkutata - AK Parti
Ömer Faruk Hülakü - Yeşil Sol Parti
BİTLİS
Turan Bedirhanoğlu - AK Parti
Hüseyin Olan - Yeşil Sol Parti
Semra Çağlar Gökalp - Yeşil Sol Parti
BOLU
Yüksel Coşkunyürek - AK Parti
Türker Ateş - CHP
İsmail Akgül - MHP
BURDUR
Adem Korkmaz - AK Parti
Mustafa Oğuz - AK Parti
İzzet Akbulut - CHP
BURSA 1. BÖLGE
Efkan Ala - AK Parti
Refik Özen - AK Parti
Ahmet Kılıç - AK Parti
Emine Yavuz Gözgeç - AK Parti
Mustafa Yavuz - AK Parti
Kayıhan Pala - CHP
Nurhayat Altaca Kayışoğlu - CHP
Mehmet Atmaca - CHP
İsmet Büyükataman - MHP
Yüksel Selçuk Türkoğlu - İYİ Parti
BURSA 2. BÖLGE
Mustafa Varank - AK Parti
Ayhan Salman - AK Parti
Osman Mesten - AK Parti
Emel Gözükara Durmaz - AK Parti
Muhammet Müfit Aydın - AK Parti
Hasan Öztürk - CHP
Cemalaettin Kani Torun - CHP
Orhan Sarıbal - CHP
Feyzi Zırhoğlu - MHP
Hasan Toktaş - İYİ Parti
ÇANAKKALE
Ayhan Gider - AK Parti
İsmet Güneşhan - CHP
Özgür Ceylan - CHP
Rıdvan Uz - İYİ Parti
ÇANKIRI
Muhammet Emin Akbaşoğlu - AK Parti
Pelin Yılık - MHP
ÇORUM
Yusuf Ahlatçı - AK Parti
Oğuzhan Kaya - AK Parti
Mehmet Tahtasız - CHP
Vahit Kayrıcı - MHP
DENİZLİ
Cahit Özkan - AK Parti
Şahin Tin - AK Parti
Nilgün Ök - AK Parti
Gülizar Biçer Karaca - CHP
Şeref Arpacı - CHP
Sema Silkin Ün - CHP
Yasin Öztürk - İYİ Parti
DİYARBAKIR
Mehmet Galip Ensarioğlu - AK Parti
Mehmet Sait Yaz - AK Parti
Suna Kepolu Ataman - AK Parti
Mustafa Sezgin Tanrıkulu - CHP
Berdan Öztürk -YSP
Halide Türkoğlu - YSP
Osman Cengiz Çandar - YSP
Adalet Kaya - YSP
Serhat Eren - YSP
Sevilay Çelenk Özen -YSP
Mehmet Kamaç - YSP
Ceylan Akça Cupolo - YSP
DÜZCE
Ayşe Keşir - AK Parti
Ercan Öztürk - AK Parti
Talih Özcan - CHP
EDİRNE
Fatma Aksal - AK Parti
Ediz Ün - CHP
Ahmet Baran Yazgan - CHP
Mehmet Akalın - İYİ Parti
ELAZIĞ
Erol Keleş - AK Parti
Ejder Açıkkapı- AK Parti
Mahmut Rıdvan Nazırlı - AK Parti
Gürsel Erol - CHP
Semih Işıkver - MHP
ERZİNCAN
Süleman Karaman - AK Parti
Mustafa Sarıgül - CHP
ERZURUM
Selami Altınok - AK Parti
Fatma Öncü - AK Parti
Mehmet Emin Öz - AK Parti
Abdurrahim Fırat - AK Parti
Kamil Aydın - MHP
Meral Danış Beştaş - YSP
ESKİŞEHİR
Fatih Dönmez - AK Parti
Ayşen Gürcan - AK Parti
Utku Çakırözer - CHP
Jale Nur Süllü - CHP
İbrahim Arslan - CHP
İdris Nebi Hatipoğlu - İYİ Parti
GAZİANTEP
Abdulhamit Gül - AK Parti
Mehmet Eyup Özkeçeci - AK Parti
Ali Şahin - AK Parti
Derya Bakbak - AK Parti
Mesut Bozatlı- AK Parti
Şehzade Demir - AK Parti
İrfan Çelikaslan - AK Parti
Bünyamin Bozgeyik - AK Parti
Hasan Öztürkmen - CHP
Melih Meriç - CHP
Ertuğrul Kaya - CHP
Sermet Atay - MHP
Mehmet Mustafa Gürban - İYİ Parti
Sevda Karaca Demir - YSP
GİRESUN
Nazım Elmas - AK Parti
Ali Temür - AK Parti
Elvan Işık Gezmiş - CHP
Ertuğrul Gazi Konal - MHP
GÜMÜŞHANE
Celalettin Köse - AK Parti
Musa Küçük - MHP
HAKKARİ
Vezir Coşkun Parlak - YSP
Öznur Bartın - YSP
Onur Düşünmez - YSP
HATAY
Adem Yeşildal - AK Parti
Abdulkadir Özel - AK Parti
Hüseyin Yayman - AK Parti
Kemal Karahan - AK Parti
Mehmet Güzelmansur - CHP
Nermin Yıldırım Kara - CHP
Servet Mullaoğlu - CHP
Necmettin Çalışkan - CHP
Lütfi Kaşıkçı - MHP
Adnan Şefik Çirkin - İYİ Parti
Can Atalay - TİP
IĞDIR
Cantürk Alagöz - AK Parti
Yılmaz Hun - YSP
ISPARTA
Mehmet Uğur Göksöz - AK Parti
Hikmet Yalım Halıcı - CHP
Hasan Basri Sönmez - MHP
Aylin Cesur - İYİ Parti
İSTANBUL 1. BÖLGE
Murat Kurum - AK Parti
Erkan Kandemir - AK Parti
Hasan Turan - AK Parti
Müşerref Pervin Tuba Durgut - AK Parti
Hulusi Şentürk - AK Parti
Hulki Cevizoğlu - AK Parti
Tuğba Işık Ercan - AK Parti
İsmail Erdem - AK Parti
Yahya Çelik - AK Parti
Behiye Eker - AK Parti
Serkan Bayram - AK Parti
Ümmü Gülşen Öztürk - AK Parti
Azmi Ekinci - AK Parti
Nurettin Alan - AK Parti
Oğuz Kaan Salıcı - CHP
Gamze Akkuş İlgezdi - CHP
Fethi Açıkel - CHP
Gökhan Günaydın CHP
Birol Aydın - CHP
Ahmet Ersagun Yücel - CHP
Elif Esen - CHP
Hasan Karal - CHP
Cemal Enginyurt - CHP
Selim Temurci - CHP
Ali Gökçek - CHP
Suat Özçağdaş - CHP
Edip Semih Yalçın - MHP
İzzet Ulvi Yönter - MHP
Nimet Özdemir - İYİ Parti
Burak Akburak - İYİ Parti
Mustafa Cihan Paçacı - İYİ Parti
Sırrı Süreyya Önder - YSP
Kezban Konukçu - YSP
Sera Kadıgil - TİP
Suat Pamukçu - Yeniden Refah Partisi
İSTANBUL 2. BÖLGE
Süleyman Soylu - AK Parti
Halit Yerebakan - AK Parti
Rabia İlhan - AK Parti
Önder Aksakal - AK Parti
Mustafa Demir - AK Parti
İsmail Emrah Karayel - AK Parti
Zafer Sırakaya - AK Parti
Büşra Paker - AK Parti
Sevan Sıvacıoğlu - AK Parti
Derya Ayaydın - AK Parti
Adem Yıldırım - AK Parti
Sena Nur Çelik - AK Parti
Namık Tan - CHP
Yunus Emre- CHP
Gökan Zeybek - CHP
Enis Berberoğlu - CHP
Mustafa Kaya - CHP
Yüksel Mansur Kılınç - CHP
İsa Mesih Şahin - CHP
Evrim Rızvanoğlu - CHP
Celal Adan - MHP
Mehmet Satuk Buğra Kavuncu - İYİ Parti
Mehmet Selim Ensarioğlu - İYİ Parti
Cengiz Çiçek - YSP
Özgül Saki -YSP
Ahmet Şık - TİP
Fatih Erbakan - Yeniden Refah Partisi
İSTANBUL 3. BÖLGE
Numan Kurtulmuş - AK Parti
Özlem Zengin - AK Parti
Cüneyt Yüksel - AK Parti
Zekeriya Yapıcıoğlu - AK Parti
Halis Dalkılıç - AK Parti
Rümeysa Kadak - AK Parti
Oğuz Üçüncü - AK Parti
Bayram Şenocak - AK Parti
Şamil Ayrım - AK Parti
Seda Gören Bölük - AK Parti
Nilhan Ayan - AK Parti
Yıldız Konal Süslü - AK Parti
Şengül Karslı - AK Parti
Yücel Arzen Hacıoğulları - AK Parti
Engin Altay - CHP
Erdoğan Toprak - CHP
Türkan Elçi - CHP
İlhan Kesici - CHP
Zeynel Emre - CHP
Mustafa Yeneroğlu - CHP
Bülent Kaya - CHP
Doğan Demir - CHP
Özgür Karabat - CHP
Medeni Yılmaz - CHP
Turan Taşkın Özer - CHP
Feti Yıldız - MHP
İsmail Faruk Aksu - MHP
Ersin Beyaz - İYİ Parti
Seyithan İzsiz - İYİ Parti
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu - İYİ Parti
Çiğdem Kılıçgün Uçar - YSP
İskender Bayhan - YSP
Çiçek Otlu - YSP
Celal Fırat - YSP
Erkan Baş - TİP
Doğan Bekin - Yeniden Refah Partisi
İZMİR 1. BÖLGE
Mehmet Muharrem Kasapoğlu - AK Parti
Mahmut Atilla Kaya - AK Parti
Şebnem Bursalı - AK Parti
Mehmet Ali Çelebi - AK Parti
Yüksel Taşkın - CHP
Tuncay Özkan - CHP
Sevda Erdan Kılıç - CHP
Murat Bakan - CHP
Ednan Arslan - CHP
Seda Kaya Ösen - CHP
Haydar Altıntaş - CHP
Dursun Müsavat Dervişoğlu - İYİ Parti
Ümit Özlale - İYİ Parti
Burcugül Çubuk - YSP
İZMİR 2. BÖLGE
Eyyüp Kadir İnan - AK Parti
Fehmi Alpay Özalan - AK Parti
Ceyda Bölünmez Çankırı - AK Parti
Yaşar Kırkpınar - AK Parti
Gökçe Gökçen - CHP
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu - CHP
Rahmi Aşkın Türeli - CHP
Mahir Polat - CHP
Mehmet Salih Uzun - CHP
Deniz Yücel - CHP
Mustafa Bilici - CHP
Taner Osmanağaoğlu - MHP
Hüsmen Kırkpınar - İYİ Parti
İbrahim Akın - YSP
KAHRAMANMARAŞ
Vahit Kirişçi - AK Parti
Ömer Oruç Bilal Debgici - AK Parti
Mevlüt Kurt - AK Parti
Tuba Köksal - AK Parti
Mehmet Şahin - AK Parti
Ali Öztunç - CHP
Zuhal Karakoç Dora - MHP
Turan Şahin - MHP
KARABÜK
Cem Şahin - AK Parti
Durmuş Ali Keskinkılıç - AK Parti
Cevdet Akay - CHP
KARAMAN
Selman Oğuzhan Eser - AK Parti
Osman Sağlam - AK Parti
İsmail Atakan Ünver - CHP
KARS
Adem Çalkın - AK Parti
İnan Akgün Alp - CHP
Gülüstan Kılıç Koçyiğit - Yeşil Sol Parti
KASTAMONU
Halil Uluay - AK Parti
Fatma Serap Ekmekci - AK Parti
Hasan Baltacı - CHP
KAYSERİ
Hulusi Akar - AK Parti
Ayşe Böhürler - AK Parti
Şaban Çopuroğlu - AK Parti
Murat Cahid Cıngı - AK Parti
Sayın Bayar Özsoy - AK Parti
Aşkın Genç - CHP
Mahmut Arıkan - CHP
İsmail Özdemir - MHP
Mustafa Baki Ersoy - MHP
Dursun Ataş - İYİ Parti
KIRIKKALE
Mustafa Kaplan - AK Parti
Ahmet Önal - CHP
Halil Öztürk - MHP
KIRKLARELİ
Ahmet Gökhan Sarıçam - AK Parti
Vecdi Gündoğdu - CHP
Fahri Özkan - CHP
KIRŞEHİR
Necmettin Erkan - AK Parti
Metin İlhan - CHP
KİLİS
Ahmet Salih Dal - AK Parti
Mustafa Demir - MHP
KOCAELİ
Sadettin Hülagü - AK Parti
Radiye Sezer Katırcıoğlu - AK Parti
Veysal Tipioğlu - AK Parti
Mehmet Akif Yılmaz - AK Parti
Cemil Yaman - AK Parti
Sami Çakır - AK Parti
Mühip Kanko - CHP
Harun Özgür Yıldızlı - CHP
Hasan Bitmez - CHP
Nail Çiler - CHP
Saffet Sancaklı - MHP
Lütfü Türkkan - İYİ Parti
Ömer Faruk Gergerlioğlu - Yeşil Sol Parti
Mehmet Aşıla - Yeniden Refah
KONYA
Tahir Akyürek - AK Parti
Orhan Erdem - AK Parti
Selman Özboyacı - AK Parti
Meryem Göka - AK Parti
Abdullah Ağralı - AK Parti
Mehmet Baykan - AK Parti
Ziya Altunyaldız - AK Parti
Latif Selvi - AK Parti
Mustafa Hakan Özer - AK Parti
Barış Bektaş - CHP
Hasan Ekici - CHP
Mustafa Kalaycı - MHP
Konur Alp Koçak - MHP
Ünal Karaman - İYİ PARTİ
Ali Yüksel - Yeniden Refah
KÜTAHYA
Adil Biçer - AK Parti
İsmail Çağlar Bayırcı - AK Parti
Mehmet Demir - AK Parti
Ali Fazıl Kasap - CHP
Ahmet Erbaş - MHP
MALATYA
Bülent Tüfenkci - AK Parti
İhsan Koca - AK Parti
İnanç Sira Karaölmeztoprak - AK Parti
Abdurrahman Babacan - AK Parti
Veli Ağbaba - CHP
Mehmet Celal Fendoğlu - MHP
MANİSA
Bahadır Yenişehirlioğlu - AK Parti
Murat Baybatur - AK Parti
Tamer Akkal - AK Parti
Ahmet Mücahit Arınç - AK Parti
Özgür Özel - CHP
Ahmet Vehbi Bakıroğlu - CHP
Bekir Başevirgen - CHP
Selma Aliye Kavaf - CHP
Erkan Akçay - MHP
Şenol Suat - İYİ Parti
MARDİN
Faruk Kılıç - AK Parti
Muhammet Adak - AK Parti
Salihe Aydeniz - Yeşil Sol Parti
Kamuran Tanhan - Yeşil Sol Parti
Beritan Güneş Altın - Yeşil Sol Parti
George Aslan - Yeşil Sol Parti
MERSİN
Nureddin Nebati - AK Parti
Ali Kıratlı - AK Parti
Havva Sibel Söylemez - AK Parti
Faruk Dinç - AK Parti
Ali Mahir Başarır - CHP
Gülcan Kış - CHP
Mehmet Emin Ekmen - CHP
Talat Dinçer - CHP
Hasan Ufuk Çakır - CHP
Levent Uysal - MHP
Burhanettin Kocamaz - İYİ Parti
Ali Bozan - Yeşil Sol Parti
Perihan Koca - Yeşil Sol Parti
MUĞLA
Kadem Mete - AK Parti
Yakup Otgöz - AK Parti
Cumhur Uzun - CHP
Gizem Özcan - CHP
Süreyya Öneş Derici - CHP
Selçuk Özdağ - CHP
Metin Ergün - İYİ Parti
MUŞ
Mehmet Emin Şimşek - AK Parti
Sezai Temelli - Yeşil Sol Parti
Sümeyye Boz - Yeşil Sol Parti
NEVŞEHİR
Süleyman Özgün - AK Parti
Emre Çalışkan - AK Parti
Filiz Kılıç - CHP
NİĞDE
Cevahir Uzkurt - AK Parti
Ömer Fethi Gürer - CHP
Cumali İnce - MHP
ORDU
Mahmut Özer - AK Parti
İbrahim Ufuk Kaynak - AK Parti
Mustafa Hamarat - AK Parti
Seyit Torun - CHP
Mustafa Adıgüzel - CHP
Naci Şanlıtürk - MHP
OSMANİYE
Derya Yanık - AK Parti
Seydi Gülsoy - AK Parti
Asu Kaya Gedik - CHP
Devlet Bahçeli - MHP
RİZE
Muhammed Avcı - AK Parti
Harun Mertoğlu - AK Parti
Tahsin Ocaklı - CHP
SAKARYA
Lütfi Bayraktar - AK Parti
Çiğdem Erdoğan Atabek - AK Parti
Ali İnci - AK Parti
Ertuğrul Kocacık - AK Parti
Murat Kaya - AK Parti
Ayça Taşkent - CHP
Muhammet Levent Bülbül - MHP
Ümit Dikbayır - İYİ Parti
SAMSUN
Mehmet Muş - AK Parti
Çiğdem Karaaslan - AK Parti
Yusuf Ziya Yılmaz - AK Parti
Orhan Kırcalı - AK Parti
Ersan Aksu - AK Parti
Murat Çan - CHP
Mehmet Karaman - CHP
İlyas Topsakal - MHP
Erhan Usta - İYİ Parti
SİİRT
Mervan Gül - AK Parti
Tuncer Bakırhan - YSP
Sabahat Erdoğan Sarıtaş - YSP
SİNOP
Nazım Maviş - AK Parti
Barış Karadeniz - CHP
SİVAS
Abdullah Güler - AK Parti
Hakan Aksu - AK Parti
Rukiye Toy - AK Parti
Ulaş Karasu - CHP
Ahmet Özyürek - MHP
ŞANLIURFA
Bekir Bozdağ - AK Parti
Abdulkadir Emin Önen - AK Parti
Abdürrahim Dusak - AK Parti
Mehmet Ali Cevheri - AK Parti
Cevahir Asuman Yazmacı - AK Parti
İbrahim Eyyüpoğlu - AK Parti
Hikmet Başak - AK Parti
Mehmet Faruk Pınarbaşı - AK Parti
Mahmut Tanal - CHP
İbrahim Özyavuz - MHP
Mithat Sancar - YSP
Ömer Öcalan - YSP
Dilan Kunt Ayan - YSP
Ferit Şenyaşar - YSP
ŞIRNAK
Arslan Tatar - AK Parti
Nevroz Uysal Aslan - YSP
Mehmet Zeki İrmez - YSP
Ayşegül Doğan Dağlı - YSP
TEKİRDAĞ
Mestan Özcan - AK Parti
Gökhan Diktaş - AK Parti
Çiğdem Koncagül - AK Parti
Faik Öztrak - CHP
İlhami Özcan Aygün - CHP
Cem Avşar - CHP
Nurten Yontar- CHP
Selcan Hamşıoğlu- İYİ Parti
TOKAT
Yusuf Beyazıt - AK Parti
Mustafa Arslan - AK Parti
Cüneyt Aldemir - AK Parti
Kadim Durmaz - CHP
Yücel Bulut - MHP
TRABZON
Adil Karaismailoğlu - AK Parti
Mustafa Şen - AK Parti
Yılmaz Büyükaydın - AK Parti
Vehbi Koç - AK Parti
Sibel Suiçmez - CHP
Yavuz Aydın - İYİ Parti
TUNCELİ
Ayten Kordu - Yeşil Sol Parti
UŞAK
İsmail Güneş - AK Parti
Fahrettin Tuğrul - AK Parti
Ali Karaoba - CHP
VAN
Burhan Kayatürk - AK Parti
Kayhan Türkmenoğlu - AK Parti
Pervin Buldan - Yeşil Sol Parti
Zülküf Uçar - Yeşil Sol Parti
Gülcan Kaçmaz Sayyiğit - Yeşil Sol Parti
Güldüren Varlı - Yeşil Sol Parti
Mahmut Dindar - Yeşil Sol Parti
YALOVA
Ahmet Büyükgümüş - AK Parti
Meliha Akyol - AK Parti
Tahsin Becan - CHP
YOZGAT
Abdulkadir Akgül - AK Parti
Süleyman Şahan - AK Parti
İbrahim Ethem Sedef - MHP
Lütfullah Kayalar - İYİ Parti
ZONGULDAK
Muammer Avcı- AK Parti
Saffet Bozkurt - AK Parti
Ahmet Çolakoğlu - AK Parti
Deniz Yavuzyılmaz - CHP
Eylem Ertuğ Ertuğrul - CHP