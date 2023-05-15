TBMM’de 28. Dönem görev alacak Milletvekili Genel Seçimi kesin olmayan sonuçlarına göre, 600 milletvekili isimleri belli oldu.

İşte il il milletvekili isimleri…

ADANA

ÖMER ÇELİK / AK PARTİ

AHMET ZENBİLCİ / AK PARTİ

SUNAY KARAMIK / AK PARTİ

ABDULLAH DOĞRU / AK PARTİ

FARUK AYTEK / AK PARTİ

ORHAN SÜMER / CHP

MÜZEYYEN ŞEVKİN / CHP

BURHANETTİN BULUT/ CHP

SADULLAH KISACIK / CHP

AYHAN BARUT / CHP

MUHARREM VARLI / MHP

AYŞE SİBEL ERSOY / MHP

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ / İYİ PARTİ

BİLAL BİLİCİ / İYİ PARTİ

TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ / YEŞİL SOL PARTİ

ADIYAMAN

RESUL KURT / AK PARTİ

İSHAK ŞAN / AK PARTİ

MUSTAFA ALKAYIŞ / AK PARTİ

HÜSEYİN ÖZHAN / AK PARTİ

ABDURRAHMAN TUTDERE / CHP

AFYONKARAHİSAR

ALİ ÖZKAYA / AK PARTİ

İBRAHİM YURDUNUSEVEN / AK PARTİ

HASAN ARSLAN / AK PARTİ

BURCU KÖKSAL / CHP

MEHMET TAYTAK / MHP

HAKAN ŞEREF OLGUN / İYİ PARTİ

AĞRI

RUKEN KİLERCİ / AK PARTİ

SIRRI SAKIK / YEŞİL SOL PARTİ

NEJLA DEMİR / YEŞİL SOL PARTİ

HEVAL BOZDAĞ / YEŞİL SOL PARTİ

AKSARAY

CENGİZ AYDOĞDU / AK PARTİ

HÜSEYİN ALTINSOY / AK PARTİ

RAMAZAN KAŞLI / MHP

TURAN YALDIR / İYİ PARTİ

AMASYA

HALUK İPEK / AK PARTİ

HASAN ÇİLEZ / AK PARTİ

REŞAT KARAGÖZ / CHP

ANKARA 1. BÖLGE

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ / AK PARTİ

JÜLİDE SARIEROĞLU / AK PARTİ

MURAT ALPARSLAN / AK PARTİ

ZEHRANUR AYDEMİR / AK PARTİ

GAMZE TAŞÇIER / CHP

DENİZ DEMİR / CHP

ONUR KONURALP / CHP

SADULLAH ERGİN / CHP

MUSTAFA NEDİM YAMALI / CHP

ALİYE TİMİSİ ERSEVER / CHP

MEVLÜT KARAKAYA / MHP

KORAY AYDIN / İYİ PARTİ

AHMET EŞREF FAKIBABA / İYİ PARTİ

ANKARA 2. BÖLGE

VEDAT BİLGİN / AK PARTİ

LÜTFİYE SELVA ÇAM / AK PARTİ

ORHAN YEGİN / AK PARTİ

ZEYNEP YILDIZ / AK PARTİ

OSMAN GÖKÇEK / AK PARTİ

KURTCAN ÇELEBİ / AK PARTİ

MURAT EMİR / CHP

İDRİS ŞAHİN / CHP

SEMRA DİNÇER / CHP

SADİR DURMAZ / MHP

ADNAN BEKER / İYİ PARTİ

ANKARA 3. BÖLGE

FUAT OKTAY / AK PARTİ

LEYLA ŞAHİN USTA / AK PARTİ

ÖMER İLERİ / AK PARTİ

ASUMAN ERDOĞAN / AK PARTİ

AHMET FETHAN BAYKOÇ / AK PARTİ

TEKİN BİNGÖL / CHP

UMUT AKDOĞAN / CHP

MESUT DOĞAN / CHP

AYLİN YAMAN / CHP

YAŞAR YILDIRIM / MHP

YÜKSEL ARSLAN / İYİ PARTİ

KÜRŞAD ZORLU / İYİ PARTİ

ANTALYA

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU / AK PARTİ

MUSTAFA KÖSE / AK PARTİ

TUBA VURAL ÇOKAL / AK PARTİ

KEMAL ÇELİK / AK PARTİ

ATAY USLU / AK PARTİ

İBRAHİM ETHEM TAŞ / AK PARTİ

SURURİ ÇORABATIR / CHP

CAVİT ARI / CHP

ALİYE COŞAR / CHP

SERAP YAZICI ÖZBUDUN / CHP

ŞERAFETTİN KILIÇ / CHP

MUSTAFA ERDEM / CHP

ABDURRAHMAN BAŞKAN / MHP

HİLMİ DURGUN / MHP

UĞUR POYRAZ / İYİ PARTİ

AYKUT KAYA / İYİ PARTİ

HAKKI SARUHAN OLUÇ / YEŞİL SOL PARTİ

ARDAHAN

KAAN KOÇ / AK PARTİ

ÖZGÜR ERDEM İNCESU / CHP

ARTVİN

FARUK ÇELİK / AK PARTİ

UĞUR BAYRAKTUTAN / CHP

AYDIN

MUSTAFA SAVAŞ / AK PARTİ

SEDA SARIBAŞ / AK PARTİ

ÖMER ÖZMEN / AK PARTİ

BÜLENT TEZCAN / CHP

HÜSEYİN YILDIZ / CHP

SÜLEYMAN BÜLBÜL / CHP

EVRİM KARAKOZ / CHP

ÖMER KARAKAŞ / İYİ PARTİ

BALIKESİR

İsmail Ok - AK Parti

Belgin Uygur - AK Parti

Mustafa Canbey - AK Parti

Ali Taylan Öztaylan - AK Parti

Ensar Aytekin - CHP

Serkan Sarı - CHP

Burak Dalgın - CHP

Ekrem Gökay Yüksel - MHP

Turhan Çömez - İYİ Parti

BARTIN

Yusuf Ziya Aldatmaz - AK Parti

Aysu Bankoğlu - CHP

BATMAN

Ferhat Nasıroğlu - AK PArti

Keskin Bayındır - Yeşil Sol Parti

Zeynep Oduncu - Yeşil Sol Parti

Mehmet Rüştü Tiryaki - Yeşil Sol Parti

Nurten Ertuğrul - Yeşil Sol Parti

BAYBURT

Orhan Ateş - AK Parti

BİLECİK

Halil Eldemir - AK Parti

Yaşar Tüzün - CHP

BİNGÖL

Feyzi Berdibek - AK Parti

Zeki Korkutata - AK Parti

Ömer Faruk Hülakü - Yeşil Sol Parti

BİTLİS

Turan Bedirhanoğlu - AK Parti

Hüseyin Olan - Yeşil Sol Parti

Semra Çağlar Gökalp - Yeşil Sol Parti

BOLU

Yüksel Coşkunyürek - AK Parti

Türker Ateş - CHP

İsmail Akgül - MHP

BURDUR

Adem Korkmaz - AK Parti

Mustafa Oğuz - AK Parti

İzzet Akbulut - CHP

BURSA 1. BÖLGE

Efkan Ala - AK Parti

Refik Özen - AK Parti

Ahmet Kılıç - AK Parti

Emine Yavuz Gözgeç - AK Parti

Mustafa Yavuz - AK Parti

Kayıhan Pala - CHP

Nurhayat Altaca Kayışoğlu - CHP

Mehmet Atmaca - CHP

İsmet Büyükataman - MHP

Yüksel Selçuk Türkoğlu - İYİ Parti

BURSA 2. BÖLGE

Mustafa Varank - AK Parti

Ayhan Salman - AK Parti

Osman Mesten - AK Parti

Emel Gözükara Durmaz - AK Parti

Muhammet Müfit Aydın - AK Parti

Hasan Öztürk - CHP

Cemalaettin Kani Torun - CHP

Orhan Sarıbal - CHP

Feyzi Zırhoğlu - MHP

Hasan Toktaş - İYİ Parti

ÇANAKKALE

Ayhan Gider - AK Parti

İsmet Güneşhan - CHP

Özgür Ceylan - CHP

Rıdvan Uz - İYİ Parti

ÇANKIRI

Muhammet Emin Akbaşoğlu - AK Parti

Pelin Yılık - MHP

ÇORUM

Yusuf Ahlatçı - AK Parti

Oğuzhan Kaya - AK Parti

Mehmet Tahtasız - CHP

Vahit Kayrıcı - MHP

DENİZLİ

Cahit Özkan - AK Parti

Şahin Tin - AK Parti

Nilgün Ök - AK Parti

Gülizar Biçer Karaca - CHP

Şeref Arpacı - CHP

Sema Silkin Ün - CHP

Yasin Öztürk - İYİ Parti

DİYARBAKIR

Mehmet Galip Ensarioğlu - AK Parti

Mehmet Sait Yaz - AK Parti

Suna Kepolu Ataman - AK Parti

Mustafa Sezgin Tanrıkulu - CHP

Berdan Öztürk -YSP

Halide Türkoğlu - YSP

Osman Cengiz Çandar - YSP

Adalet Kaya - YSP

Serhat Eren - YSP

Sevilay Çelenk Özen -YSP

Mehmet Kamaç - YSP

Ceylan Akça Cupolo - YSP

DÜZCE

Ayşe Keşir - AK Parti

Ercan Öztürk - AK Parti

Talih Özcan - CHP

EDİRNE

Fatma Aksal - AK Parti

Ediz Ün - CHP

Ahmet Baran Yazgan - CHP

Mehmet Akalın - İYİ Parti

ELAZIĞ

Erol Keleş - AK Parti

Ejder Açıkkapı- AK Parti

Mahmut Rıdvan Nazırlı - AK Parti

Gürsel Erol - CHP

Semih Işıkver - MHP

ERZİNCAN

Süleman Karaman - AK Parti

Mustafa Sarıgül - CHP

ERZURUM

Selami Altınok - AK Parti

Fatma Öncü - AK Parti

Mehmet Emin Öz - AK Parti

Abdurrahim Fırat - AK Parti

Kamil Aydın - MHP

Meral Danış Beştaş - YSP

ESKİŞEHİR

Fatih Dönmez - AK Parti

Ayşen Gürcan - AK Parti

Utku Çakırözer - CHP

Jale Nur Süllü - CHP

İbrahim Arslan - CHP

İdris Nebi Hatipoğlu - İYİ Parti

GAZİANTEP

Abdulhamit Gül - AK Parti

Mehmet Eyup Özkeçeci - AK Parti

Ali Şahin - AK Parti

Derya Bakbak - AK Parti

Mesut Bozatlı- AK Parti

Şehzade Demir - AK Parti

İrfan Çelikaslan - AK Parti

Bünyamin Bozgeyik - AK Parti

Hasan Öztürkmen - CHP

Melih Meriç - CHP

Ertuğrul Kaya - CHP

Sermet Atay - MHP

Mehmet Mustafa Gürban - İYİ Parti

Sevda Karaca Demir - YSP

GİRESUN

Nazım Elmas - AK Parti

Ali Temür - AK Parti

Elvan Işık Gezmiş - CHP

Ertuğrul Gazi Konal - MHP

GÜMÜŞHANE

Celalettin Köse - AK Parti

Musa Küçük - MHP

HAKKARİ

Vezir Coşkun Parlak - YSP

Öznur Bartın - YSP

Onur Düşünmez - YSP

HATAY

Adem Yeşildal - AK Parti

Abdulkadir Özel - AK Parti

Hüseyin Yayman - AK Parti

Kemal Karahan - AK Parti

Mehmet Güzelmansur - CHP

Nermin Yıldırım Kara - CHP

Servet Mullaoğlu - CHP

Necmettin Çalışkan - CHP

Lütfi Kaşıkçı - MHP

Adnan Şefik Çirkin - İYİ Parti

Can Atalay - TİP

IĞDIR

Cantürk Alagöz - AK Parti

Yılmaz Hun - YSP

ISPARTA

Mehmet Uğur Göksöz - AK Parti

Hikmet Yalım Halıcı - CHP

Hasan Basri Sönmez - MHP

Aylin Cesur - İYİ Parti

İSTANBUL 1. BÖLGE

Murat Kurum - AK Parti

Erkan Kandemir - AK Parti

Hasan Turan - AK Parti

Müşerref Pervin Tuba Durgut - AK Parti

Hulusi Şentürk - AK Parti

Hulki Cevizoğlu - AK Parti

Tuğba Işık Ercan - AK Parti

İsmail Erdem - AK Parti

Yahya Çelik - AK Parti

Behiye Eker - AK Parti

Serkan Bayram - AK Parti

Ümmü Gülşen Öztürk - AK Parti

Azmi Ekinci - AK Parti

Nurettin Alan - AK Parti

Oğuz Kaan Salıcı - CHP

Gamze Akkuş İlgezdi - CHP

Fethi Açıkel - CHP

Gökhan Günaydın CHP

Birol Aydın - CHP

Ahmet Ersagun Yücel - CHP

Elif Esen - CHP

Hasan Karal - CHP

Cemal Enginyurt - CHP

Selim Temurci - CHP

Ali Gökçek - CHP

Suat Özçağdaş - CHP

Edip Semih Yalçın - MHP

İzzet Ulvi Yönter - MHP

Nimet Özdemir - İYİ Parti

Burak Akburak - İYİ Parti

Mustafa Cihan Paçacı - İYİ Parti

Sırrı Süreyya Önder - YSP

Kezban Konukçu - YSP

Sera Kadıgil - TİP

Suat Pamukçu - Yeniden Refah Partisi

İSTANBUL 2. BÖLGE

Süleyman Soylu - AK Parti

Halit Yerebakan - AK Parti

Rabia İlhan - AK Parti

Önder Aksakal - AK Parti

Mustafa Demir - AK Parti

İsmail Emrah Karayel - AK Parti

Zafer Sırakaya - AK Parti

Büşra Paker - AK Parti

Sevan Sıvacıoğlu - AK Parti

Derya Ayaydın - AK Parti

Adem Yıldırım - AK Parti

Sena Nur Çelik - AK Parti

Namık Tan - CHP

Yunus Emre- CHP

Gökan Zeybek - CHP

Enis Berberoğlu - CHP

Mustafa Kaya - CHP

Yüksel Mansur Kılınç - CHP

İsa Mesih Şahin - CHP

Evrim Rızvanoğlu - CHP

Celal Adan - MHP

Mehmet Satuk Buğra Kavuncu - İYİ Parti

Mehmet Selim Ensarioğlu - İYİ Parti

Cengiz Çiçek - YSP

Özgül Saki -YSP

Ahmet Şık - TİP

Fatih Erbakan - Yeniden Refah Partisi

İSTANBUL 3. BÖLGE

Numan Kurtulmuş - AK Parti

Özlem Zengin - AK Parti

Cüneyt Yüksel - AK Parti

Zekeriya Yapıcıoğlu - AK Parti

Halis Dalkılıç - AK Parti

Rümeysa Kadak - AK Parti

Oğuz Üçüncü - AK Parti

Bayram Şenocak - AK Parti

Şamil Ayrım - AK Parti

Seda Gören Bölük - AK Parti

Nilhan Ayan - AK Parti

Yıldız Konal Süslü - AK Parti

Şengül Karslı - AK Parti

Yücel Arzen Hacıoğulları - AK Parti

Engin Altay - CHP

Erdoğan Toprak - CHP

Türkan Elçi - CHP

İlhan Kesici - CHP

Zeynel Emre - CHP

Mustafa Yeneroğlu - CHP

Bülent Kaya - CHP

Doğan Demir - CHP

Özgür Karabat - CHP

Medeni Yılmaz - CHP

Turan Taşkın Özer - CHP

Feti Yıldız - MHP

İsmail Faruk Aksu - MHP

Ersin Beyaz - İYİ Parti

Seyithan İzsiz - İYİ Parti

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu - İYİ Parti

Çiğdem Kılıçgün Uçar - YSP

İskender Bayhan - YSP

Çiçek Otlu - YSP

Celal Fırat - YSP

Erkan Baş - TİP

Doğan Bekin - Yeniden Refah Partisi

İZMİR 1. BÖLGE

Mehmet Muharrem Kasapoğlu - AK Parti

Mahmut Atilla Kaya - AK Parti

Şebnem Bursalı - AK Parti

Mehmet Ali Çelebi - AK Parti

Yüksel Taşkın - CHP

Tuncay Özkan - CHP

Sevda Erdan Kılıç - CHP

Murat Bakan - CHP

Ednan Arslan - CHP

Seda Kaya Ösen - CHP

Haydar Altıntaş - CHP

Dursun Müsavat Dervişoğlu - İYİ Parti

Ümit Özlale - İYİ Parti

Burcugül Çubuk - YSP

İZMİR 2. BÖLGE

Eyyüp Kadir İnan - AK Parti

Fehmi Alpay Özalan - AK Parti

Ceyda Bölünmez Çankırı - AK Parti

Yaşar Kırkpınar - AK Parti

Gökçe Gökçen - CHP

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu - CHP

Rahmi Aşkın Türeli - CHP

Mahir Polat - CHP

Mehmet Salih Uzun - CHP

Deniz Yücel - CHP

Mustafa Bilici - CHP

Taner Osmanağaoğlu - MHP

Hüsmen Kırkpınar - İYİ Parti

İbrahim Akın - YSP

KAHRAMANMARAŞ

Vahit Kirişçi - AK Parti

Ömer Oruç Bilal Debgici - AK Parti

Mevlüt Kurt - AK Parti

Tuba Köksal - AK Parti

Mehmet Şahin - AK Parti

Ali Öztunç - CHP

Zuhal Karakoç Dora - MHP

Turan Şahin - MHP

KARABÜK

Cem Şahin - AK Parti

Durmuş Ali Keskinkılıç - AK Parti

Cevdet Akay - CHP

KARAMAN

Selman Oğuzhan Eser - AK Parti

Osman Sağlam - AK Parti

İsmail Atakan Ünver - CHP

KARS

Adem Çalkın - AK Parti

İnan Akgün Alp - CHP

Gülüstan Kılıç Koçyiğit - Yeşil Sol Parti

KASTAMONU

Halil Uluay - AK Parti

Fatma Serap Ekmekci - AK Parti

Hasan Baltacı - CHP

KAYSERİ

Hulusi Akar - AK Parti

Ayşe Böhürler - AK Parti

Şaban Çopuroğlu - AK Parti

Murat Cahid Cıngı - AK Parti

Sayın Bayar Özsoy - AK Parti

Aşkın Genç - CHP

Mahmut Arıkan - CHP

İsmail Özdemir - MHP

Mustafa Baki Ersoy - MHP

Dursun Ataş - İYİ Parti

KIRIKKALE

Mustafa Kaplan - AK Parti

Ahmet Önal - CHP

Halil Öztürk - MHP

KIRKLARELİ

Ahmet Gökhan Sarıçam - AK Parti

Vecdi Gündoğdu - CHP

Fahri Özkan - CHP

KIRŞEHİR

Necmettin Erkan - AK Parti

Metin İlhan - CHP

KİLİS

Ahmet Salih Dal - AK Parti

Mustafa Demir - MHP

KOCAELİ

Sadettin Hülagü - AK Parti

Radiye Sezer Katırcıoğlu - AK Parti

Veysal Tipioğlu - AK Parti

Mehmet Akif Yılmaz - AK Parti

Cemil Yaman - AK Parti

Sami Çakır - AK Parti

Mühip Kanko - CHP

Harun Özgür Yıldızlı - CHP

Hasan Bitmez - CHP

Nail Çiler - CHP

Saffet Sancaklı - MHP

Lütfü Türkkan - İYİ Parti

Ömer Faruk Gergerlioğlu - Yeşil Sol Parti

Mehmet Aşıla - Yeniden Refah

KONYA

Tahir Akyürek - AK Parti

Orhan Erdem - AK Parti

Selman Özboyacı - AK Parti

Meryem Göka - AK Parti

Abdullah Ağralı - AK Parti

Mehmet Baykan - AK Parti

Ziya Altunyaldız - AK Parti

Latif Selvi - AK Parti

Mustafa Hakan Özer - AK Parti

Barış Bektaş - CHP

Hasan Ekici - CHP

Mustafa Kalaycı - MHP

Konur Alp Koçak - MHP

Ünal Karaman - İYİ PARTİ

Ali Yüksel - Yeniden Refah

KÜTAHYA

Adil Biçer - AK Parti

İsmail Çağlar Bayırcı - AK Parti

Mehmet Demir - AK Parti

Ali Fazıl Kasap - CHP

Ahmet Erbaş - MHP

MALATYA

Bülent Tüfenkci - AK Parti

İhsan Koca - AK Parti

İnanç Sira Karaölmeztoprak - AK Parti

Abdurrahman Babacan - AK Parti

Veli Ağbaba - CHP

Mehmet Celal Fendoğlu - MHP

MANİSA

Bahadır Yenişehirlioğlu - AK Parti

Murat Baybatur - AK Parti

Tamer Akkal - AK Parti

Ahmet Mücahit Arınç - AK Parti

Özgür Özel - CHP

Ahmet Vehbi Bakıroğlu - CHP

Bekir Başevirgen - CHP

Selma Aliye Kavaf - CHP

Erkan Akçay - MHP

Şenol Suat - İYİ Parti

MARDİN

Faruk Kılıç - AK Parti

Muhammet Adak - AK Parti

Salihe Aydeniz - Yeşil Sol Parti

Kamuran Tanhan - Yeşil Sol Parti

Beritan Güneş Altın - Yeşil Sol Parti

George Aslan - Yeşil Sol Parti

MERSİN

Nureddin Nebati - AK Parti

Ali Kıratlı - AK Parti

Havva Sibel Söylemez - AK Parti

Faruk Dinç - AK Parti

Ali Mahir Başarır - CHP

Gülcan Kış - CHP

Mehmet Emin Ekmen - CHP

Talat Dinçer - CHP

Hasan Ufuk Çakır - CHP

Levent Uysal - MHP

Burhanettin Kocamaz - İYİ Parti

Ali Bozan - Yeşil Sol Parti

Perihan Koca - Yeşil Sol Parti

MUĞLA

Kadem Mete - AK Parti

Yakup Otgöz - AK Parti

Cumhur Uzun - CHP

Gizem Özcan - CHP

Süreyya Öneş Derici - CHP

Selçuk Özdağ - CHP

Metin Ergün - İYİ Parti

MUŞ

Mehmet Emin Şimşek - AK Parti

Sezai Temelli - Yeşil Sol Parti

Sümeyye Boz - Yeşil Sol Parti

NEVŞEHİR

Süleyman Özgün - AK Parti

Emre Çalışkan - AK Parti

Filiz Kılıç - CHP

NİĞDE

Cevahir Uzkurt - AK Parti

Ömer Fethi Gürer - CHP

Cumali İnce - MHP

ORDU

Mahmut Özer - AK Parti

İbrahim Ufuk Kaynak - AK Parti

Mustafa Hamarat - AK Parti

Seyit Torun - CHP

Mustafa Adıgüzel - CHP

Naci Şanlıtürk - MHP

OSMANİYE

Derya Yanık - AK Parti

Seydi Gülsoy - AK Parti

Asu Kaya Gedik - CHP

Devlet Bahçeli - MHP

RİZE

Muhammed Avcı - AK Parti

Harun Mertoğlu - AK Parti

Tahsin Ocaklı - CHP

SAKARYA

Lütfi Bayraktar - AK Parti

Çiğdem Erdoğan Atabek - AK Parti

Ali İnci - AK Parti

Ertuğrul Kocacık - AK Parti

Murat Kaya - AK Parti

Ayça Taşkent - CHP

Muhammet Levent Bülbül - MHP

Ümit Dikbayır - İYİ Parti

SAMSUN

Mehmet Muş - AK Parti

Çiğdem Karaaslan - AK Parti

Yusuf Ziya Yılmaz - AK Parti

Orhan Kırcalı - AK Parti

Ersan Aksu - AK Parti

Murat Çan - CHP

Mehmet Karaman - CHP

İlyas Topsakal - MHP

Erhan Usta - İYİ Parti

SİİRT

Mervan Gül - AK Parti

Tuncer Bakırhan - YSP

Sabahat Erdoğan Sarıtaş - YSP

SİNOP

Nazım Maviş - AK Parti

Barış Karadeniz - CHP

SİVAS

Abdullah Güler - AK Parti

Hakan Aksu - AK Parti

Rukiye Toy - AK Parti

Ulaş Karasu - CHP

Ahmet Özyürek - MHP

ŞANLIURFA

Bekir Bozdağ - AK Parti

Abdulkadir Emin Önen - AK Parti

Abdürrahim Dusak - AK Parti

Mehmet Ali Cevheri - AK Parti

Cevahir Asuman Yazmacı - AK Parti

İbrahim Eyyüpoğlu - AK Parti

Hikmet Başak - AK Parti

Mehmet Faruk Pınarbaşı - AK Parti

Mahmut Tanal - CHP

İbrahim Özyavuz - MHP

Mithat Sancar - YSP

Ömer Öcalan - YSP

Dilan Kunt Ayan - YSP

Ferit Şenyaşar - YSP

ŞIRNAK

Arslan Tatar - AK Parti

Nevroz Uysal Aslan - YSP

Mehmet Zeki İrmez - YSP

Ayşegül Doğan Dağlı - YSP

TEKİRDAĞ

Mestan Özcan - AK Parti

Gökhan Diktaş - AK Parti

Çiğdem Koncagül - AK Parti

Faik Öztrak - CHP

İlhami Özcan Aygün - CHP

Cem Avşar - CHP

Nurten Yontar- CHP

Selcan Hamşıoğlu- İYİ Parti

TOKAT

Yusuf Beyazıt - AK Parti

Mustafa Arslan - AK Parti

Cüneyt Aldemir - AK Parti

Kadim Durmaz - CHP

Yücel Bulut - MHP

TRABZON

Adil Karaismailoğlu - AK Parti

Mustafa Şen - AK Parti

Yılmaz Büyükaydın - AK Parti

Vehbi Koç - AK Parti

Sibel Suiçmez - CHP

Yavuz Aydın - İYİ Parti

TUNCELİ

Ayten Kordu - Yeşil Sol Parti

UŞAK

İsmail Güneş - AK Parti

Fahrettin Tuğrul - AK Parti

Ali Karaoba - CHP

VAN

Burhan Kayatürk - AK Parti

Kayhan Türkmenoğlu - AK Parti

Pervin Buldan - Yeşil Sol Parti

Zülküf Uçar - Yeşil Sol Parti

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit - Yeşil Sol Parti

Güldüren Varlı - Yeşil Sol Parti

Mahmut Dindar - Yeşil Sol Parti

YALOVA

Ahmet Büyükgümüş - AK Parti

Meliha Akyol - AK Parti

Tahsin Becan - CHP

YOZGAT

Abdulkadir Akgül - AK Parti

Süleyman Şahan - AK Parti

İbrahim Ethem Sedef - MHP

Lütfullah Kayalar - İYİ Parti

ZONGULDAK

Muammer Avcı- AK Parti

Saffet Bozkurt - AK Parti

Ahmet Çolakoğlu - AK Parti

Deniz Yavuzyılmaz - CHP

Eylem Ertuğ Ertuğrul - CHP