Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bursa 1.Bölge 1.Sıra Milletvekili Adayı Ekrem Alfatlı çalışmalarına devam ediyor.

Büyük Partisi Milletvekili adayları Alfatlı önderliğinde Hüdavendigar Mahallesi’nde esnaf ve ev ziyaretleri yaptı.

Ziyaretler çerçevesinde vatandaşları ve esnafı dinleyen Alfatlı sorunları dinleyerek notlar aldı.

TBMM’de ilk çalışacağım konu Bursa’nın kentsel dönüşümü

Vatandaşların kentsel dönüşüm sorularına açıklık getiren Alfatlı “ Yaşadığımız 6 Şubat depreminde 50 binin aşkın insanımızı kaybettik. Bizler Büyük Birlik Partisi heyeti olarak depremin ilk gününde Şanlıurfa’ya ulaştık, ardından Adıyaman’a geçtik. Orada ne olduğunu neler yaşandığına bizatihi şahitlik ettik. Deprem büyük bir felaket 11 ilde etkileri oldu. Devletimiz halkımız bu yaraları sarmak için olağanüstü gayret etti hala da ediyor. Bu tür felaketlerin yaşanmaması için önceden tedbir almak gerekli. Konuyla ilgili olarak Cumhur İttifakı’nın mutabık olduğu konulardan biri de kentsel dönüşüm çalışmaları. Deprem gelmeden depreme hazırlanmak. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bizler de Bursa’nın deprem kuşağında olduğunu biliyoruz. Olabilecek bir depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. Binalarımızı yenilemeli ve güçlendirmeliyiz. Devletimizin bu konudaki teşviklerinden faydalanmalıyız. Bursa ile ilgili olarak da inşallah daha fazla neler yaparız diye düşüncelerimiz var. Sizler bizi 14 Mayıs tarihinde sandıktan çıkardığınız andan itibaren yemin ettikten sonra TBMM’de çalışacağım ilk konu Bursa’nın kentsel dönüşümü olacaktır” dedi.

Esnaf ziyaretinin ardından Hüdavendigar Mahalle Muhtarı Mustafa Pala’yı muhtarlık binasında ziyaret eden Alfatlı ve arkadaşları Pala’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Alfatlı’ya Milletvekili Adayları Av.Mehmet Erhan Altan, Harun Çiçek ,Kemal Akyıldız ,İl Başkanı Haldun Filizli Başkan Yardımcıları İbrahim Arı ve Av.Ömer Faruk Alfatlı da eşlik etti.