Büyükşehir Meclis toplantısında muhalefet tarafından 'liyakatsiz' sözleri sarf edilince Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sert tepki geldi.

"Kim liyakatsiz kardeşim?" diyen başkan Aktaş, sert sözlerle muhalefete yüklendi.

Aktaş, "Orada can çekişiyor millet. Hemen bir gece yapalım kardeşim. Hemen planlayın bir tane gece. Bütün meclis üyelerimiz dahil. Basın mensupları dahil gidelim dönelim olay mahalinde. İkinci günü neredeymiş? Üçüncü günü neredeymiş? Tek tek gezdiğimi söylüyorum. On bir tane vilayette binlerce şey çökmüş günah" ifadelerini kullandı.

Ben oraya gezmeye gitmedim diyen başkan Aktaş "Herkes oradaydı kardeşim. İlk günden itibaren. Gezmeye falan gitmedim oraya ya da fotoğraf çekmeye de gitmedim. Çektim de yani yalan yok. Fotoğraf da çektim yani. Gördüğüm o dehşet manzaralarının fotoğraflarını da çektim. Ama sanki buradan hükümete giydirmek, efendime söyleyeyim, birilerine laf söylemek gibi sözü olan varsa bana göre bu size geri döner. Gidilmedi, edilmedi gibi safsatalarla falan bu işleri söylemesinler hocam. Devletin bütün kurumları seferber olmuş. Kimse bunu inkar edemez" dedi.