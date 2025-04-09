Başkan Taban, “Cumhuriyet Halk partisi Başkanımız eleştiriler yapabilir saygı duyuyorum. Kimsenin düşüncesine, fikrine saygısızlık etmeyiz. Burada tabi hakkımız olan bir şeyi de savunmamız gerekir. Arıtma tesisi yapmak ilçe belediyeleri işi değildir. Büyükşehir sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundadır. Dolayısıyla İnegöl Belediyemizin de hem bir önceki dönemde hem de içinde bulunduğumuz 2024-2029 belediye hizmetleri döneminde de öncelikli olarak bu arıtmanın yapılması talebini İnegöl Belediyesi başlatmıştır. Dolayısıyla burada sorumluluk, bu alanın tespit edilmesi, bu alanın hazırlanması, arıtma tesisi ile ilgili yatırımların yapılması tamamen Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğundadır. Dolayısıyla, hani burada belediye uzlaşmıyor, belediye burada elini taşın altına koymuyor gibi söylemler doğru söylemler değil. Ben bunu düzeltmek istiyorum. Kamuoyu doğru bilgilendirirsin, doğru bir şekilde konular aktarılsın. Burada İnegöl Belediyesi'nin üzerine düşen konularda yapmadığımız, eksik kaldığımız bir şeyler varsa, evet biz bunların cevabını da verebiliriz. Yapılamayan bir şeyi işte bunu İnegöl Belediyesi yapmalı ya da işte diğer kurumlar yapmalı gibi başka kurumlara yönlendirmenin bir anlamı yok. Büyükşehir Belediyeleri arıtma tesislerini kurar, işletir, tamamen onlara bağlı bir hizmettir. Bugün nasıl ulaşım hizmetleri de böyledir. Belirlenmiş iki noktaya durak koyulacaksa bunu ben koyamam. Veya buraya bir yaya çizeceksiniz, bunu benim tek başıma yapmam mümkün değil. Büyükşehir Belediyesi oraya inceler, değerlendirir. Ondan sonra yapılacak iş varsa yapılır. Dolayısıyla arıtma tesisiyle ile ilgili bunu söyleyeyim. İnegöl'e 20 yıldır hiçbir şey yapılmamıştır. Saygı duyuyorum. Yapılan işler elbette var ama amacımız burada şunu yaptık, bunu yaptık diye bunlar tek tek saymak tabii ki değil. Ama bu durum kamuoyunu takdirine bırakılır. Siz bir şeyler yaparsınız çabalarsınız ortaya koyarsanız, halk da takdir eder. Bir seçime gittik. Günün sonunda da halkımız oylarını verdi. Ve bizi de yeniden göreve getirdi. Demek ki biz bir şeyleri ortaya koyabilmişiz. Ben tabii ki her şeyi dört dörtlük bitirdiğimizi iddia etmiyorum ama bu burada sadece İnegöl Belediyesi'nin çabası ile de olmuyor. Büyükşehir belediyesinin de burada gayretlerine ihtiyacımız var. Hükümetimizin desteğine de ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu hizmetleri el birliği ile yapmamız gerekiyor. Bunu meclisteki konuşmamda da ifade ettim. Biz yapacağız dedim, hep birlikte yapacağız dedim. Ne zaman ki dayanışmayı daha çok arttıracağız. Bugün bir arıtma için benim elimde 150-200 dönüm yer olsa, buyurun siz yapın derim zaten. Ama İnegöl Belediyesi'nin elinde böyle bir arıtma tesisi verilebilecek yer yok. Böyle bir metrekarede arsası da yok. Ama planların alınmasını istedik. Buraların mutlaka ikinci arıtmanın yapılmasını istedik, söyleyeceklerim bu kadar" dedi.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ