Elektronik perakendecisi MediaMarkt, 1545 metrekarelik yeni mağazasını İstanbul Maltepe Park AVM’de açtı. On binlerce ürünün tüketicilerle buluştuğu mağazada açılışa özel çeşitli ürün kategorilerinde sunulan fırsatlar yoğun ilgi gördü.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışveriş keyfini sunan MediaMarkt, yeni mağaza açılışlarıyla Türkiye’deki yatırımlarına devam ediyor. Bu doğrultuda marka, Türkiye’deki 97’nci mağazasını İstanbul Maltepe Park AVM içerisinde açtı. Açılan mağaza ile İstanbul’daki MediaMarkt mağaza sayısı da 28’e yükseldi. Marka, açtığı mağazada 14’ü kadın çalışan olmak üzere toplam 28 kişiyi istihdam edecek.

Marka, on binlerce ürünün yer aldığı İstanbul Maltepe Park AVM’deki mağazasında, çeşitli ürün kategorilerinde açılışa özel bir kampanya da gerçekleştirdi. İstanbullu teknolojiseverler, fırsatlarla dolu açılışa yoğun ilgi gösterdi.

MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, mağaza yatırımlarının devam edeceğini belirtti. Acar, şöyle konuştu: ’’Marka olarak, tüketicilerimizin mağazalarımıza göstermiş olduğu ilgi ve alakadan büyük memnuniyet duyuyoruz. Her bir mağazamız, geniş alanları ve zengin ürün yelpazesiyle, tüketicilerimize sadece ürünleri yakından inceleme imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda mediamarkt.com.tr üzerinden yapacakları alışverişlerde, ürünlerini doğrudan mağazalarımızdan alabilme, ürünler hakkında uzmanlarımızla yüz yüze görüşebilme ve tamir, aksesuar montajı gibi satış sonrası hizmetlerimizden yararlanabilme fırsatı veriyor. Dolayısıyla, ‘Tüketici Elektroniğinde Deneyim Şampiyonu’ olarak, her kanaldan erişilebilir, zengin hizmet yelpazemizle müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini kişisel tercihlerine göre şekillendirmelerine olanak sağlıyoruz. Yeni açılan her mağazamızla, tüketicilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeyi hedefliyor, cazip fiyatlarımızla bütçelerine katkıda bulunuyor ve yeni istihdam olanakları oluşturuyoruz. İstanbul’daki yeni mağazamızın açılışı da bu heyecan verici yolculuğumuzun bir parçası. Gelecek dönemlerde de yeni mağaza açılışlarımızla bu başarı hikayemizi sürdüreceğiz.’’