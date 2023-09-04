Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile gurur duyduğunu söyledi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen 2023 CEV 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Mili Kadın Voleybol Takımı, Türkiye’ye döndü. Tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan millileri, İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda sporsever karşıladı. Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, çok mutlu olduklarını dile getirdi. Avrupa şampiyonası finalinde son dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olan Sırbistan’ı yendiklerini belirten Başkan Üstündağ, “Türk voleybolu adına gurur duyuyorum. Çok emek verdiler. Aylardır evlerinden uzaktalar, maratonumuz çok uzun bir maraton. Son dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonunu yenen bir takımla beraberiz. Bu ülkenin gururu olan takım, inanılmaz başarılar elde etti. İnanılmaz karakter ve duruş ortaya koydular, yılmadılar, son top bizim olsun dediler ve son topa kadar mücadele ettiler. Bizleri gururlandırdılar, gözyaşlarına boğdular. Tüm Türkiye Filenin Sultanları’nın yanında. Bizi yalnız bırakmayan bütün taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sıradaki hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları’na gitmek ve orada derece elde etmek”

Filenin Sultanları’nın sıradaki hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu vurgulayan Üstündağ, “Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları’na gitmek ve orada derece elde etmek. Dün Türkiye tarihinde ilk kez bir takım sporunda Avrupa şampiyonluğu kazanarak, İstiklal maşımızı okutup, bayrağımızı göklere çektirdik. Bundan daha güzel, bundan daha gurur verici bir şey olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.