Vatan Partisi İnegöl İlçe Sekreteri Mehmet Atlı ‘İzmir’de ABD askerlerine çuval geçiren 10 Vatan Partili gencin serbest bırakılmalı’ dedi.

Mehmet Atlı yaptığı yazılı basın açıklamasında şu açıklamalara yer verdi;

“2 Eylül 2024’te İzmir Limanına demirleyen ABD Donanmasına bağlı USS Wasp Amfibi Hücum Gemisinden inen ABD askerlerine çuval geçiren 15 Vatan Partili ve Türkiye Gençlik Birliği üyesi arkadaşımızdan 10’u tutuklanmıştır. Hiçbir hukuk vatanseverlik hukukunun üstünde değildir.

ABD askerinin başına çuval geçirilmesinin ardından Beyaz Saray, Pentagon, ABD Donanma Komutanı Sözcüsü açıklamalar yaptı.

Açıklamada olayla ilgili olarak "İzmir polisi ve ABD Donanması Kriminal Soruşturma Servisi’nin iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Tekrar ediyorum olayla ilgili olarak İzmir polisi ve ABD Donanması Kriminal Soruşturma Servisi’nin, işbirliği yaptığı kaydedildi.

Pentagon sözcüsü Salı günü düzenlenen basın toplantısında Altıncı Filo sözcüsünün açıklamasını yineledi. Buna ek olarak Amerikan askerlerinin profesyonelliğinden gurur duyduklarını ve Türk yetkililerin desteğinden dolayı da müteşekkir olduklarını ifade etti. Bu açıklamalar Türkiye adına utanç vericidir.

Türkiye Cumhuriyeti müstemleke ülkesi mi? Hangi Türk Emniyeti, Türk Yargısı, ABD Savunma Bakanlığıyla, Pentagon’la işbirliği yapabilir? Bunlar Türk makamı olamaz ancak ABD uydusu olurlar. Hükümet aldığı bu kararla ABD’ye teslim olmuştur. Kimse Türkiye’nin vatansever gençliğini ABD ile iş birliği yaparak parmaklıklar arkasına atamaz.

10 Vatan Partili gencin tutuklanması Türk yargısının ve Türk yargıcının kararı olamaz. Türk yargıcı, ABD tehditlerine karşı başını dik tutan, vatanını savunan gençleri tutuklamaz. Burada AK Parti Hükümeti’nin müdahalesi ve baskısı olduğu açıktır. Bu kararda, AK Parti Hükümeti’nin ABD’ye vereceği hesaplar var, ABD ile uyum politikaları var. Bu karar, AK Parti Hükümetini de götürür. ABD'ye Boyun Eğen Hükümet, Türk Milletinin Ayakları Altında Kalır!

Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği, Amerikan askerlerinin başına çuval geçirerek, ABD’nin İkinci İsrail planlarına meydan okudular. Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye namlularını gösteren ABD, İsrail ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri şimdi anladınız mı hangi güçle karşı karşıya geldiğinizi?

Biz dünya çapında nam salan Genç Türkleriz. Ezelden beridir hür yaşayan milletin evladıyız. Hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşarım!

Vatan Partisi 7 ateşten geçmiş partidir. Gençliği de 7 ateşten geçen Vatan Partisinin gençleridir. Aslan kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Onlar bir ömür boyu bu şerefle yaşayacaklar. Ya siz? Siz bu kararı alanlar bu utançla yaşayabilecek misiniz?

Türk yargısı bu kararı değiştirecek ve değiştirmek zorundadır. Türk gencinden ABD tehditlerini, namlularını üzerimize doğrultanları çiçekle karşılamasını kimse beklemesin. Ne yapacaktık? ABD askerine madalya mı takacaktık? NATO üyesi müttefik askeri geldi diye onların ellerini öpüp, boyunlarına mı sarılacaktık? AK Parti iktidarı Türk gencinden bunu mu bekliyordu? Kılıçla gelen kılıçla karşılanır!

Herkes duysun! ABD askerlerini nerede görsek başlarına çuval geçireceğiz. Kanlı postallarıyla vatan toprağımızda ellerini kollarını sallayarak gezemeyecekler. Bizi demir parmaklıklarla korkutamazsınız. Sindiremezsiniz. Ergenekon’dan çıktığımız gibi çıkacağız göreceksiniz.

Vatan Partisi ve Türk genci AK Parti iktidarından daha güçlüdür.

Emperyalizm ve Siyonizm karşısında bütün insanlık bizlerden Türk’ün onuruna, tarihine, yakışan tavrı almamızı beklemektedir ve bütün dünya Vatan Partisi’nin gençlerini alkışlamaktadır. Bize yakışanı yaptık! HAMAS, Amerikan Komünist Partisi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Rusya, İran, Suriye, Belarus ve Batı Asya’daki Arap Devletleri desteklerini iletmiştir. Tüm dünyanın ve Türkiye’nin vatanseverlerinin yüreği 10 arkadaşımızla beraber çarpmaktadır.

ABD’ye yaranma politikaları, Türkiye’de kimseyi iktidarda tutmaya yetmez. Artık ABD’nin Türkiye’de iktidar belirlediği dönemler geride kalmıştır. ABD kaybetmiştir ve ABD’nin yanında olanlar da kaybetmiştir. NATO siyasetleri iflas etmiştir.

Bugün 4 Eylül Sivas Kongresi’nin yıl dönümü. Neydi Sivas Kongresi’nin en önemli kararı: MANDA VE HİMAYE KABUL EDİLEMEZ! Bugün de aynı kararlılıkla tekrar ediyoruz. Emperyalist ABD’nin ve Siyonist İsrail’in uşaklığını kabul etmiyoruz! Ya İstiklal Ya Ölüm!

Gençlerimizin bu eylemi, Türkiye’nin önündeki süreci ve karar aşamalarını hatırlatan bir eylem olmuştur. Türk Milletini, Vatan Partisi gençleriyle dayanışmaya çağırıyoruz. Her partiden insanlarımızı, gençlerimizi, hapishanede olan gençlerimizle dayanışmaya davet ediyoruz. Arkadaşlarımızı duvarların arasından çıkartacağız.

Atatürk Devrimini tamamlayacağız. Bağımsız, başı dik, halkçı, üreten Türkiye’ye kuracağız. Görevlere hazırız!

ABD’yi titreten, dünya ayağa kaldıran, mazlum milletlere bir kez daha umut olan cezaevindeki yiğit kardeşlerime selam olsun!”

Kaynak: BÜLTEN