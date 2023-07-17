Temmuz ayı boyunca her gece sahnesi olan Mehmet Çevik, bulduğu ilk fırsatta kendini doğaya attı. Ünlü sanatçı, çok sevdiği doğanın içinde huzur bulduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - Uzun yıllardır sahnelerin en çok tercih edilen sanatçılarının başında gelen ve yorulmak bilmeden çalışan Mehmet Çevik, bulduğu her fırsatta kendini doğanın kollarına bırakıyor.

Geçtiğimiz günlerde de turne dönüşü güneşin batışını izlemek için yol üzerindeki bir ayçiçeği tarlasında mola veren Çevik, kendini sarı tablonun içinde buldu.

Doğayı çok sevdiğini dile getiren sanatçı, "Çok genç yaşlarımdan beri sahnedeyim ve kendimi bildim bileli çalışıyorum. Ne zaman kendimi doğanın içine bıraksam huzur bulup tüm yorgunluğumu unutuyorum" dedi.