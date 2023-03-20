Son zamanlarda yaptığı açıklamalarda dikkat çelen Mehmet Emin Kutluay, son sel felaketi sonrası renk değiştiren Balıkgöl’le ilgili çok çarpıcı yorumlar yaptı. Balıklı gölü, “Biz kudurduk diye Allah elimizden alıyor diyen Mehmet Emin Hoca, Tiktok videosu çekmek için çıplak göle girenler ve buna müsaade edenlere çok sert sözler sarf etti.

Yaptığı vaazlarda sert çıkışlarıyla gündeme gelen Mehmet Emin Kutluay son olarak Şanlıurfa’daki sel felaketini ve Balıklı gölü gündeme aldı. Balıklı gölün kutsal bir öneme sahip olduğunu söyleyen Kutluay, “Allah Balıklı Göle dahi layık değiliz diye Balıklı Gölü'de elinizden alacak.. Peki niye? Balıklı Göl'de Allah'ın ayeti yankılandı." Kulnâ yâ nâru kûnî berden veselâmen ‘alâ ibrâhîm(e) " Ayeti kerimesi nerede nazil oldu?. Balıklı Göl'de nazil oldu, değerli kardeşlerim. Hz. İbrahim'in doğduğu yer; ateşe atıldığı yer, Saidi Nursi'nin 110 gün bedeninin misafir olduğu yer. Dede Osman Avni'nin meçhul olduğu yer. Her sabah Evrad-i fethiyelerin okunduğu yer. Biz kudurduk diye Allah elimizden alıyor” dedi.

ALLAH’IN LANETİ ÜZERİNİZDE

Eleştiri dozunu arttıran Mehmet Emin Kutluay, “Neydi o Balıklı Göl'ün hali? Tiktok videosu çekmek için, çırılçıplak Balıklı Göl'e girenler, bunlara müsaade edenlere de ben sesleniyorum. Allah'ın laneti sizin de üzerinizedir. Ne çabuk unuttunuz, gece vakti Balıklı Göl'e gidiyorum. Allah'ın ayeti yankılandı. Etrafındaki o sıra gecelerinden gelen müzik sesinden dolayı vallahi maneviyatımız bozuluyor. Biz kudurduk değerli kardeşlerim. Biz kudurduğumuz için Hz. Allah(c.c) bizi terbiye ediyor.” Dedi.