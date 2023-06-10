Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçedeki ana okul ve ilkokullarda eğitim gören çocukların yılsonu pikniklerine katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçedeki ana okul ve ilkokullarda eğitim gören öğrencilerin yılsonu pikniklerine katılarak çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Yakuplu Kent Ormanı ve Gürpınar Sahili’nde gerçekleşen pikniklerde çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Çalık, ailelerle de sohbet etti. Başkan Çalık ile bol bol fotoğraf çektiren, piknik alanlarında gönüllerince eğlenen çocuklar güzel havanın tadını çıkardı.

Çocuklarla bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çalık, “Çocukların eşitlendiği ve asla yoksulluk çekmediği bir dünyada yaşamak isteyen bir insanım. Bunun için de var gücümle çalışacağım. İyi ki buradasınız. İyi ki bu güzel evlatlarımızla bu güzel etkinliklerde buluştuk. Sizlerin enerjisi ve neşesiyle adeta yenilenip tazeleniyoruz” ifadelerini kullandı.