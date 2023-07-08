Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek, Kayseri’de yapılan ve yapılacak olan çalışmaları görüştü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yerel yönetim hizmetleri ile Türkiye’ye örnek bir belediyecilik anlayışı sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da da temaslarına devam ediyor.

Başkentte bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret etti.

Kayseri’yi ilgilendiren projelerin de istişare edildiği ziyarette, Büyükkılıç, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, kıymetli hemşehrimiz Sayın Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek, her zaman olduğu gibi şehrimizi ve çalışmaları konuştuk. TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı’nın da hazır bulunduğu ziyarette gösterdiği yakın ilgi ve şehrimize sağladığı katkılardan dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Ankara’da Kayseri’nin âdeta sesi olan Bakan Özhaseki’ye desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür etti.