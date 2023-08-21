Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile arkadaşlıklarının 40 yıllık bir geçmişe dayandığını belirterek, “Memduh başkanımla 40 yıllık bir arkadaşlığımız var, güzel huyları var, çalışkandır, gayretlidir, elinden geleni yapar” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bir dizi ziyaret ve açılışlar kapsamında memleketi Kayseri’ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Dairesi (TOKİ) iş birliğiyle tamamlanan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 572 Konut Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bakan Özhaseki’ye gönül belediyeciliğine desteklerinden dolayı teşekkür ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de Başkan Büyükkılıç’a övgü dolu sözler sarf etti.

Başkan Büyükkılıç ile 40 yıllık bir arkadaşlıkları olduğunu anlatan Özhaseki, “Değerli başkanımı tebrik ediyorum, Memduh başkanımla herhalde 40 yıllık bir arkadaşlığımız var, güzel huyları var, çalışkandır, gayretlidir, elinden geleni yapar. Allah razı olsun, biz kendisinden memnunuz, Cenab-ı Hak da razı olsun” diye konuştu.

Bakan Özhaseki, Başkan Büyükkılıç’ın 16 ilçe belediyesine ağabeylik yaptığını vurgulayarak, “Şimdi de belediye başkanı kardeşlerimize ağabeylik yapıyor, onlarla birlikte güzel işlere imza atıyor. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

Özhaseki, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 572 Konut Anahtar Teslim Töreni’nin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.