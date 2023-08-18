Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bir dizi ziyaret ve açılışlar kapsamında memleketi Kayseri’ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Bakan Özhaseki’ye Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Başkanlık girişinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi çiçeklerle karşılayan Başkan Büyükkılıç, daha sonra beraberindeki heyet ile başkanlık makamına geçti.

Bakan Özhaseki’yi makamda ağırlayan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Özhaseki’ye Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan ve yapılmakta olan vizyon ve prestijli projeler hakkında bilgiler verdi.

“BİRLİK, BERABERLİK, DAYANIŞA İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ”

Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, “Gerçekten her platformda bunu rahatlıkla söylüyoruz. 94’ten beri bir Kayseri belediyeciliği özelde de bir parantez açarak Haseki modeli anlayışı içerisinde birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde çalışmaları sürdürüyoruz. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç, gerek merkezde, gerek taşrada çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Dayanışmanın en güzel örneklerini burada kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sizlerin daha önceki uygulamalarını aynı şekilde sürdürerek 16 ilçe belediye başkanı ile de bir ağabey-kardeş anlayışı içerisinde, dayanışma içerisinde gerek merkezde, gerek taşrada çalışmaları sürdürüyoruz”

“MEMDUH BEYİN BAŞKANLIĞINDA, AĞABEYLİĞİNDE…”

Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Bakan Özhaseki ise Kayseri’de yaşayanların belediye başkanları ile iftihar etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Buradaki yatırımları birebir takip ediyorum. Net bir şey söyleyelim, Kayseri’de yaşayan herkes belediyelerimiz ile iftihar etsin. Oy versinler, vermesinler, muhalif partili olsunlar, hiç önemli değil. Belediyeler ve belediye başkanları ile iftihar etsinler. Burada huzur var, kendi aralarında dayanışma, birlik ve beraberlik var. Bol bol hizmet olur” diye konuştu.

“GİTTİĞİM HER YERDE EN ÖNEMLİ ÖRNEK KAYSERİ OLUYOR”

Kayseri’yi gittiği her yerde örnek gösterdiğini belirten Bakan Özhaseki, “İçimiz rahat, gönlümüz ferah. Memduh beyin başkanlığında, ağabeyliğinde tüm ilçelerimizdeki arkadaşlar bir uyum içerisinde olayları çözüyorlar, bundan dolayı iftihar ediyorum. Elazığ’da bir iki konu açılınca Kayseri’yi örnek verdim, gittiğim her yerde en önemli örnek Kayseri oluyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilirken, Bakan Özhaseki şeref defterini de imzaladı.