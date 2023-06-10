Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri’de çiçeklerle, meşalelerle ve coşkuyla karşılandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte deprem bölgesi Adıyaman’daki programının ardından memleketi Kayseri’ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, havalimanında coşkuyla karşılandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Kayserili hemşehrileri tarafından çiçeklerle ve meşalelerle karşılanan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, “Buraya kadar zahmet ettiniz, ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz, Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Bakan Özhaseki, 1993 yılında Başkan Büyükkılıç ile birlikte bir ekibin kendisine belediye başkanlığına aday olması istediği dönemi anlatarak, şöyle konuştu: “Bu hizmettir, şehrimize hizmet, milletimize hizmettir diyerek rahmetli babamdan bir dönemliğine izin alıp işe başlamıştım. İkinci, üçüncü dönem derken, beş dönem oldu. Daha sonra Ankara’ya milletvekili olarak gittim, orada genel başkan yardımcılığı, bakanlık, yeniden genel başkan yardımcısı olarak hizmet ettim, elimden ne geliyorsa onu yaptım. Birinci amacım hizmet oldu.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Başkan Büyükkılıç ile birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nı da ziyaret etti.

Bakan Özhaseki’ye ‘Memleketinize hoş geldiniz Sayın Bakanım’ diyen Başkan Büyükkılıç da birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Hemşehrilerimiz büyük bir coşku ve sevgiyle karşıladı. Memleketinize hoş geldiniz Sayın Bakanım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ile birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanlığımızı ziyaret ederek, İl Başkanımız Fatih Üzüm, milletvekillerimiz ve dava arkadaşlarımızla bir araya geldik. Rabbim, Türkiye Yüzyılı’nda birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin inşallah” diye konuştu.