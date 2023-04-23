Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Nevşehir’de misafir edilen depremzede ailelerle bayramlaştı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, depremlerin ardından, evi yıkılan veya hasar gören ve ardından geldikleri Nevşehir’de Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurtlarına yerleştirilen aileleri ziyaret etti. Sevdiklerinden ve memleketlerinden uzak ilk bayramlarını geçiren afetzede aileler ile bir süre sohbet eden ve bayramlarını tebrik eden Belediye Başkanı Savran ve AK Parti Milletvekili Adayı Özgün, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Savran, “Covid-19 salgının ardından yaşadığımız deprem felaketi hepimize çok zor ve acı günler yaşattı. O yüzden bu bayramda bir tarafımız yaralı ve buruk. İlk günden bu yana Nevşehirliler olarak, depremde zarar gören vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyor, yaraları birlikte sarmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ramazan Bayramını kutladığımız bu günlerde de şehrimizde misafir ettiğimiz tüm vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.