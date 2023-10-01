Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yok. Vatandaşlarımızın güvenini boşa çıkarmayıp birlikte daha çok güzel hizmetlerin altına imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Bekdik Mahallesi TOKİ Konutlarında incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Savran, mahallede gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı çalışma alanlarını gezdi.

Son iki yılda gerçekleştirdikleri yatırımlarla mahallelerin birçok önemli altyapı ve üstyapı problemini çözüme kavuşturarak mahallelere yeni yaşam alanları kazandırdıklarını ifade eden Savran, bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Savran, “Mahallelerimizdeki sorunların çözüme kavuşturma noktasında sürekli olarak mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile istişare halinde olduk. Onların destek, öneri ve görüşleri ile birlikte önemli hizmetleri gerçekleştirdik. Daha yapacak çok işimiz olduğuna inanıyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.