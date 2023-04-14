Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, esnaf ziyaretleri sırasında ziyaret ettiği bir fırında ramazan pidesi pişirdi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, iftar öncesinde Esentepe Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Gittiği işyerlerinde esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Savran, esnafların talep ve önerilerini dinledi. İşyerlerinde karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Savran, gittiği bir fırında ise müşteriler için ramazan pidesi pişirdi.