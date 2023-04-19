Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Bizim işimiz halka hizmet. Bu yolda durmak yok. Tüm gücümüzle bu şehre hizmet için çalışacağız.” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, iftar öncesinde AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığı yöneticileri ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde çat kapı ev ziyaretlerinde bulundu. Kadir Gecesi ve yaklaşan Raman Bayramı’nı tebrik ettiği vatandaşlara kahve ve lokum hediye eden Savran, mahalledeki çocuklarla da yakından ilgilendi.

Savran, “Bizim işimiz halka hizmet ve bu yolda durmak yok. Hizmetlerimizin halka ulaşmasına gayret edeceğiz. Hakkın rızasının halkın duasından geçtiğini biliyoruz, halkın duasını almak için de daha çok çalışacağız.” dedi.