Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, geleneksel hale gelen iftar buluşmalarının yanı sıra sahur sofrasında da vatandaşlarla bir araya geliyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ramazan ayının ilk gününden itibaren her akşam farklı mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşıyor. Savran, son olarak sahurda Esentepe Mahallesi Rüzgar Sokak’ta Özdemir ailesine konuk oldu.

İftar ve sahur sofralarının birlik ve beraberliği güçlendiren, kardeşlik bağlarını pekiştiren gönül sofraları olduğunu kaydeden Savran, “On bir ayın sultanı ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarımızla bir arada yaşamanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim mutlu ve huzurlu bir bayrama kavuşmayı hepimize nasip eylesin.” diye konuştu.

Burada aile üyeleri ile birlikte sahur yapan Savran, ardından mahallede bulunan bir ekmek fırınını ziyaret etti. Savran, burada da çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.