Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Nevşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir’deki bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar programına, MHP İl Başkanı Adnan Doğu, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, MHP Milletvekili Adayları Prof. Dr. Filiz Kılıç, Mustafa Çitci ve Emre Aktaş, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Nevşehir İl Başkanı Musa Şevik, partililer ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyesi gençler katıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçiminden de zaferle çıkacağından hiçbir kuşkusunun olmadığını söyledi. “Cumhur İttifakı Türk Milletinin ittifakıdır” diyen Savran, “Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği şu tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah hem Cumhurbaşkanlığı’nda hem Meclis’te zaferle çıkacağız. Bunun yanında Nevşehir’de tarihi bir oy oranı yakalayacağız. Bunun için hep birlikte büyük bir gayretle çalışıyoruz. 14 Mayıs destanını Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız.” şeklinde konuştu.