Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Güzelyurt Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, iftar sonrası AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte Güzelyurt Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan kafeterya ve kahvehaneleri ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Savran ve Milletvekili Adayı Yanar, vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik etti.

Tüm İslam aleminin manevi bir huzurla idrak ettiği ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Savran, "Dayanışma, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik değerlerimizi daha yoğun paylaştığımız bir bayramı daha birlikte karşılamanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine huzur ve barış ortamı sağlamasını temenni eder, ülkemizin ve tüm hemşehrilerimin bayramını en kalbi duygularımla kutlarım" diye konuştu.