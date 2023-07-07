Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaretinde Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve gerçekleştireceği çeşitli projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti İl Başkanları Toplantısına katılmak üzere gittiği Ankara’da temaslarını sürdüren Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elife Çelebi ve Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine getirilen Uraloğlu'nu teb’ik eden Nevşehir heyeti yeni görevinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Ziyarette Bakan Uraloğlu’na Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli altyapı ve üstyapı projeleri hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, gerçekleştirilecek yeni yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.