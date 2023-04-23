Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde gerçekleştirdiği çat kapı ev ziyaretleriyle vatandaşların bayramını kutladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ile birlikte, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ni ziyaret etti

Burada TOKİ Konutları ve Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde çat kapı ev ziyaretlerinde bulunan Başkan Savran ve AK Parti Milletvekili Adayı Çalışkan, vatandaşların bayramını kutladı.

Tüm Nevşehirlilerin Ramazan Bayramını tebrik eden Başkan Savran, “Manevi huzurla idrak ettiğimiz rahmet ve bereket ayı ramazanın ardından, mübarek bayrama ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Hoşgörünün, birlik ve beraberliğin pekiştiği ramazan ayımıza Allah'ım tekrar kavuşmayı nasip etsin. Bu duygularla şehrimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyor, bayramın manevi ikliminin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum.” dedi.