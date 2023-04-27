Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan ile birlikte esnaf ziyaretlerini sürdürdü.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili Adayları ile birlikte toplumun farklı kesimleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Savran, son olarak AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan ile birlikte Esentepe Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Çalışkan ile birlikte ziyaret ettikleri işyerlerinde esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Başkan Savran, esnafların talep ve önerilerini dinleyerek önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı esnaflara teşekkür eden Savran, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizi ve şehirlerimizi daha müreffeh yarınlara hazırlamayı sürdürecek olan AK Kadrolar olarak gayretle çalışıyoruz. İnanıyorum ki partimiz 14 Mayıs’ta Nevşehir’de de seçimlerden büyük bir zaferle ayrılacak.” dedi.