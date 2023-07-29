Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2000 Evler ve Yeni Mahalle’de esnaf ziyaretlerinde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahalle ziyaretleri kapsamında mahallelerdeki inceleme ve gezilerini sürdürüyor. Gittiği mahallelerde belediye ekipleri tarafından altyapı ve üstyapı çalışmalarının gerçekleştirileceği bölgeleri gezen Savran, mahalle sakinleri ile de bir araya geliyor.

Başkan Savran, son olarak 2000 Evler Mahallesi ve Yeni Mahalle’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Hayırlı ve bereketli kazançlar dilediği esnaflarla sohbet eden Savran, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Savran, “Biz vatandaşlarımıza hizmet etmek için varız. Taleplerini, sıkıntılarını karşılamak için varız. Nevşehir Belediyesi olarak mahallelerimizin eksikliklerini gidermek için hizmetlerimizi olağanüstü gayretle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın vermiş olduğu destek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Allah’ım sağlık versin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Birlikte daha nice güzel hizmetler yapmaya nasip etsin.” dedi.