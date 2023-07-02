Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kurban Bayramı’nın son gününde eşi Nejla Savran ile birlikte ev ziyaretlerinde bulundu.Mehmet UZEL(NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ev ziyaretlerini bayramın son gününde de sürdürdü. Eşi Nejla Savran ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Cevher Dudayev Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallesi’ne giden Başkan Savran, burada ziyaret ettiği evlerde vatandaşlarla bayramlaştı.

Vatandaşlara sıcak ve samimi ilgilerinden dolayı teşekkür eden Savran, “Rabbim bu güzel birlikteliğimizi daim kılsın ve daha nice bayramları huzurla geçirmeyi nasip eylesin” dedi.