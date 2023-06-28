Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türk Kızılay’ına kurban bağışında bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve beraberindeki şube yöneticilerini başkanlık makamında konuk etti. Misafirleri ile bir süre sohbet eden Başkan Savran, Türk Kızılay’ının 2023 Kurban Bağış Kampanyası hakkında Civelek’ten bilgi aldı.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak bu özel dönemde ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini söyleyen Savran, Nevşehir Belediyesi olarak kendilerinin de her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı gerçekleştireceklerini kaydetti.

Savran daha sonra Nevşehir Belediyesi'ne yaptığı kurban bağışının ardından Türk Kızılay’ına da bir hisse bedeli bağışta bulundu.