Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Kardeşliğin, yardımseverliğin ve paylaşma duygusunun pekiştiği Kurban Bayramı’nın; ülkemize, şehrimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında bayramların paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı günler olduğunu belirten Savran, “Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst düzeyde yaşandığı, karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu bir Mübarek Kurban Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dini ve milli duygularımızın zirveye çıktığı bu günlerde; sıkıntı ve kaygılarımızdan uzaklaşarak, sevginin, rahmetin, bolluk ve bereketin hâkim olduğu bir havayı hep birlikte teneffüs etmeyi umut ediyorum” dedi.

Dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, dostluk ve hoşgörü duygularının güçlendiği, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı bu müstesna günlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Başkan Savran, mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi;

"Bu bayramın da birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, aramızda sevgi ve saygının yaygınlaşmasına vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri olmak üzere Nevşehirli hemşerilerimin, aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı yürekten tebrik ediyor; sağlık ve esenlikler diliyorum.”