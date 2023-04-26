Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Vatandaşlarımızın derdiyle dertlenip, sevinciyle sevinerek, şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan ile birlikte, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ev ziyaretlerinde bulundu. Bir araya geldiği mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Savran, mahalle sakinlerine belediye olarak gerçekleştirdikleri ve yaz aylarında yapacakları yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kısa sürede Nevşehir tarihinin en büyük altyapı ve üstyapı yatırımlarını hayata geçirdiklerini kaydeden Savran, yeni dönemde de Nevşehir’e birçok yeni hizmet kazandıracaklarını ifade etti. Vatandaşlara çalışmaları sırasında verdikleri destek dolayısıyla teşekkür eden Savran, “Vatandaşlarımızın derdiyle dertlenip, sevinciyle sevinerek, şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.