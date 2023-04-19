Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ile birlikte teravih namazı sonrasında vatandaşlara kandil simidi dağıttı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, teravih namazı çıkışında Kadir Gecesi dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığı tarafından Cevher Dudayev Mahallesi’nde bulunan Örnek Evler Camii’ndeki kandil simidi dağıtım programına katıldı. Burada namaz çıkışında İl Başkanı Kemikkıran ve Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ile birlikte vatandaşların Kadir Gecesini tebrik eden Başkan Savran, bu gecenin bütün insanlığa ve İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Başkan Savran, “On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü, Kadir Gecemizin rahmeti, güzelliği ve bereketine ulaşmanın da sevincini yürekten yaşıyoruz. Tüm insanlığa kurtuluş çağrısı olarak gönderilen yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu gece Rabbimin rahmeti ve mağfiretine nail olmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu kutlu geceyi dargınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızın gelişmesine vesile olarak görmeliyiz.” dedi.