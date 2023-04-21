Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm hemşehrilerinin ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Savran mesajında, bayramların dinî ve millî duyguların perçinlendiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı günler olduğunu belirterek 11 ayın sultanı ramazan ayını uğurlamanın hüznünü, bayrama ulaşmanın ise sevinç ve huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Nevşehir’de ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşadıklarını kaydeden Başkan Savran, iftar ve sahur sofralarında her akşam farklı bir mahallede hemşehrileriyle aynı sofrada dua edip oruç açmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını kaydederken, "Ramazan ayı boyunca gerek ibadetlerimizle gerek yaptığımız yardımlarla dünyevi duygulardan bir nebze olsun uzaklaşarak ramazanın manevi iklimi ile ruhlarımızı arındırdık. Yakınlarımızdaki ihtiyaç sahiplerine el uzattık, soflarımızı sevdiklerimizle paylaştık. 11 ayın sultanı ramazan ayını uğurlarken, birlikteliğimizin ve dayanışma ruhumuzun tazelendiği Ramazan Bayramı’nı karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerife Allah'ım tekrar kavuşmayı nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle Nevşehir’imizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyor, bayramın manevi ikliminin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.