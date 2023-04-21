Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Vefa ve Kardeşlik İftarı’ programına katıldı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından, partinin kuruluşundan bugüne kadar görev alan partililer için vefa iftarı düzenledi. Kur´an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programının açılış konuşmasını AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran yaptı. Kemikkıran, partisinin çeşitli kademelerinde bu güne kadar hizmet eden davetlilere ve tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da burada bir selamlama konuşması yaptı. Savran konuşmasında, “Biz büyük bir aileyiz. Bu aile kendisini milletine, şehrine ve ülkesine adamıştır” dedi.