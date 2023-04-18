Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bazı sosyal medya hesaplarında Nevşehir Belediyesi ile ilgili ortaya atılan asılsız iddialara cevap verdi. Konuyla ilgili dekontu paylaşan Savran, “Yine algı peşindesiniz, ama boşuna uğraşırsınız. Bizim derdimiz memleket, sizin ki makam, mevki, koltuk. Hadi şimdi kumda oynamaya devam edin.” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bazı sosyal medya hesaplarında Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün, AK Parti’ye ait seçim afişlerini faturalandırmayıp talimatla iş yaptığı yönündeki asılsız iddialara cevap verdi.

Savran söz konusu sosyal medya hesabının paylaşımına yaptığı yorumda: “İradeleri uluslararası çevrelerin elinde olan, paralel bir yapılanmanın Türkiye temsilciliğine soyunmuşsunuz. Terör örgütlerinin maşası haline gelmişsiniz. Bir de kalkmış bizim yaptığımız yasal işi usulsüzlük gibi yansıtmaya çalışıyorsunuz.

Milli iradeyi sizin gibilere teslim etmeyiz. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki, namazımızdan şüphemiz olsun. Alın size dekont. Yine algı peşindesiniz, ama boşuna uğraşırsınız. Bizim derdimiz memleket, sizin ki makam, mevki, koltuk. Hadi şimdi kumda oynamaya devam edin.” ifadelerini kullandı.

Savran, yaptığı yorumla birlikte söz konusu afiş asma hizmeti için Nevşehir Belediyesi’ne yatırılan tutarın dekontunu da paylaştı.