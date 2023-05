Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yeni sanayi projesiyle ilgili net konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bir süre önce kamuoyuna duyurduğu yeni sanayi projesi ile ilgili olarak, “Gece gündüz durmadan çalışacağımın sözünü verdim. Halen bu sözümün arkasındayım. Göreve geldiğim günden bu yana böyle çalışıyorum ve böyle de devam edeceğim. Biz kimseyi kandırmıyoruz, yapamayacağımız işi söylemiyoruz. Söylediğimizin sonuna kadar arkasındayız. Bu iş olacak. Ya oluruz, ya ölürüz. Biz bu işi yapacağız. Ben gemileri yaktım ve limana dönüş yok. Yola çıktık ve geri dönüp kaçmak yok. Ya yapacağız, ya yapacağız.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, gündeme ilişkin konuları değerlendirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bir süre önce kamuoyu ile paylaştığı yeni sanayi sitesi, kentsel dönüşüm projesi, GES Projesi gibi konuları anlatan Savran, gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı.

Geçtiğimiz günlerde, Aksaray yolu üzerinde bulunan ve altyapı ve yol çalışmaları başlayan yeni sanayi sitesi projesi için büyük bir gayretle çalışmayı sürdürdüklerini açıklayan Savran, bu alana çeşitli büyüklüklerde 340-350 dükkân yapılacağını açıkladı. Bu konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştiri ve ithamlara da cevap veren Savran şöyle konuştu;

‘Nevşehir Kimin Ne Olduğunu Çok İyi Biliyor’

“Geçtiğimiz günler şehrimize kazandıracağımız yeni sanayi sitemiz ile ilgili bir projemizi kamuoyuna açıkladık. Aslında yıllardır konuşulan bir projenin hayata geçirilen ilk kısmını açıkladık. Bunla ilgili olarak bazı kesimlerin söylediği gibi yeni sanayi sitesi projemizin bulunduğu alan 2004-2018 yılları arasında konuşulan bölgede değil. Yakınında, komşu bir bölgede yer alıyor. Biz bu sanayi projesini açıkladıktan sonra ‘seçim için, oy için yalan söylüyorlar’ diyerek yalancılıkla suçlayan ve ‘yine yapamayacaklar’ şeklinde ithamlarda bulunan bazı kişiler oldu. Bu ithamlarda bulunan kişinin sanayi ile ilgili geçmiş serüvenini, karnesini herkes gördü. Nevşehir kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Nevşehir halkının o kişilerle ilgili duygusu neyse benim de duygularım aynı. Nevşehir bir kişiyi sevmiyorsa ben de sevmiyorum. Bu kadar net. Çünkü aklın yolu bir. Aynı partide siyaset yapmış, yapıyor olmamız beni bağlayacak bir şey değil. Çünkü hak olan, hakikat olan bellidir, yapılması gereken bellidir. Bu değişmez. Saygı gereği ben onlarla ilgili fikrimi, onlar talep etmedikçe söylemiyorum. Çünkü insanlar bir şekilde görev yaptılar ve görev süreleri bitti. Bir kusurları, eksiklikleri, yolsuzlukları varsa mahkemeler, savcılar görevde. Bana da bir şey sorulursa bilgi, belge istenirse veririm. Gördüğüm, tespit ettiğim bir şey hakkında da sonuna kadar giderim ve suç duyurusunda bulunurum. Bu kadar da açığım. Kimseden çekincem yok. Koltuk uğruna, makam uğruna haksızlığa, yolsuzluğa susan biri değilim. Şimdiye kadar susmadım bundan sonra da susmam. Ama saygı gereği, siyaset gereği konuşmadığımız şeyler var. İnsanlara, topluma faydalı olmayacağını düşündüğümüz bir takım diyaloglar var. Şimdiye kadar da onların hiçbirine girmedim. Bugün siz değerli basın mensuplarının karşısına çıkma nedenim ise itham edilmemiz. İtham edildiğimiz konulara cevap veriyoruz ve itham eden kişinin karnesine bakacağız.”

‘Yapamayacağın Proje İçin Neden Söz Verdin?’

Şimdi sanayi projemize ‘seçim yatırımı, olmayacak’ diyorlar. Ama ben asla hayal bir şey söylemiyorum. Bizi seçim için yalan söylemekle itham eden kişinin 2019 seçimleri öncesinde neler söylediğini hatırlıyoruz. Seçim öncesi kendisi ‘Sanayimizin tabelalarını taktık, yollarını yapıyoruz. Parası hazır ve 1 Nisan’da başlıyoruz’ diyordu. 2019 yılı belediye seçimleri öncesinde, o dönemki aday, benimde belediye meclis üyesi olarak listesinde yer aldığım kişi sanayi projesinin finansmanının hazır, projesinin hazır olduğunu söylüyordu. Bu kişi seçildikten sonra daha önce Atilla Seçen başkan döneminde belirlenen yerin askıya çıkılması için encümen kararı alındı. Tarih 17.014.2019 ve bundan tam 4 yıl önce. Bu 4 yıl boyunca bu karar ne olması gerekiyor? Askıya çıkılması, yerin belirlenmesi, 18 uygulamasının yapılması ve bir şeylere başlanması gerekiyordu. Kendisi 21 ay görev yaptı ve bu sürede bunların olması gerekiyordu. Biz yaklaşık 22 ayda hallettik. Keşke bu encümen kararı hemen ertesi gün uygulanmaya başlansaydı da bizde görevi devraldıktan sonra bu süreci yapılmış olarak bulsak ve işin mimari projeleriyle, inşaatıyla uğraşsaydık. Ama biz bu süreci bitirmemiz gerektiği için bu vakte kadar sürdü. Bundan sonrada biz tüm bunları yaptık. Ben onlar gibi yapmadım. Her şeyi hazır, finansmanı tamam demiyorum. Ben bu sorun niye çözülmedi diye araştırdığım da şunu gördüm; 2019 yılında sanayi projesi ile ilgili belediye encümeninde askıya çıkılması için karar alınmış ve aradan o kadar süre geçmesine rağmen en ufak bir şey yok. Şimdi ben ‘Bir baktım ki sanayi ile ilgili bir şey yapılmamış’ dediğimde yanlış bir şey mi söylüyorum? Kendisi daha önceki sanayi projesinin yapılabilir bulmadığı için vazgeçtiğini söylüyor. Madem öyle neden bunu açıklamak için 4 yıl bekledin? 2019 yılında başkan oldun, baktınız ki finansmanı, mimari projesi hazır olduğunu ve 1 Nisan’da başlayacağınızı söylediğiniz projenin yapılabilir olmadığını gördünüz eyvallah ama bunu açıklamak için niye 4 yıl beklediniz? Neden seçimden önce araştırmadın yapılıp, yapılmayacağını? Yapılabilir olmadığını gördünüz peki bu şehrin sanayiye ihtiyacı olduğu ortada. Belediye başkanı olarak buna ne çare aradınız? Bu sanayi projesini çözmek için alternatif ne yol aradınız? Kendisi diyor ya ‘Daha Nevşehir’i ne kadar kandıracaksınız?’ diye. Ben Nevşehir’i hiç kandırmadım, kandırmayacağımda. Bu soruyu kendisine sorsun. Yolsuzluk çeşitlidir. Devletin malını, mülkünü, parasını uygun olmayan şekillerde alırsınız bu yolsuzluktur doğrudur. Bunu yapanın da dünde, bugünde, yarında Allah belasını versin. Haksız bir şekilde devletin bir lokmasını boğazından geçirenin boğazı dursun, bir daha da iflah olmasın. Peki kardeşim sen yapmadığın, yapamayacağız ya da yapılıp yapılmayacağını araştırmadan insanlara yalan söyleyerek insanların oyunu almak ne kadar etik? Ne kadar hakkaniyetli?”

‘Kimin Aklıyla Dalga Geçiyorsunuz?’

Bir kez daha söylüyorum. 2004-2018 yılları arasında konuşulan sanayi projesinin yeri şimdiki yer değil. Birilerini bir şeyle itham edeceksiniz biraz araştırın. Burası 2018 yılındaki belediye başkanı tarafından belirlenen ve daha sonra 2019 yılında encümen kararı alınan ancak askıya çıkılmayan yer. Biz alınan o encümen kararını uygulamaya koyduk. İmar revizyonu ile yeri belirledik. Toplamda 3 milyon metre kare bir alan. Bunun 1 milyon 800 bin metre karesi sanayi alanı. Geriye kalanlarda ihtisas alanları. Bu 1 milyon 800 bin metre karenin içinde de 112 bin metre karelik belediye ve hazineye ait araziyi bir araya topladık. Revizyon ve 18 uygulaması ile. Buraya çeşitli büyüklüklerde 340-350 dükkân planlıyoruz. Şimdi altyapısını yapmak için çalışmalara başladık. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının hepsi bir iştir ve bunların inşaat ile alakası yoktur. İnşaat yapılmadan önce bunların tamamlanması gerekir. Ben çıkıp ta ‘Bin 100 tane dükkânı taşıyoruz, hayırlı olsun’ demiyorum. İnşaata yarın başlıyoruz, finansmanı hazır’ demiyorum. Ama bunu yapacağız. Bir risk alıyorum. Ben ortaya çıktım ve şimdiye kadar yapılması gerekenleri yaptım. Yapılacak işler var ve onları da yapacağım. ‘Finansmanı hazır, 1 Nisan’da başlıyoruz’ demiyorum. Öyle olsaydı derdim, öyle olmadığı için demiyorum. Saçma ithamlarda bulunarak kimin aklıyla dalga geçiyorsunuz? Hayatta en yanılgıya düşen insan kendini çok zeki etrafındakileri enayi zannedendir. Kandırdım sanır etrafını ama herkeste bilir öyle olmadığını.

Biz şu anda yeni sanayi alanının altyapısını yaparak yollarını belirliyoruz. Şimdi çıkmış bizi eleştiriyor. Peki kendisine soralım? Her şey hazır ve 1 Nisan’da başlıyoruz diyordunuz ne oldu? Nerede sanayi? Bari bizim şu geçirdiğimiz süreci halletseydiniz de biz devam etseydik. Ben gocunmam. Şimdiye kadar, benden önce başlatılan, anlaşması imzalanan hiçbir projeyi durdurmadım, engellemedim. Onun başlattım, yürüttüm dediği hiçbir projeyi kesmedim. 23 Projeyi tamamladığını söylüyor. Ben bulamadım. Açıklasın bu 23 projenin ne olduğunu biz de bakalım. Öyle eline mikrofonu alıp insanları itham ederek konuşma. Net ve gerçek konuşalım.”

‘Ben Kimseyi Rakip Görmüyorum’

Biz sanayi projesi için belediye ve hazineye ait 112 bin metre kare alan belirledik. Bu güne kadar sanayinin yapılamamasının en büyük nedeni belediye ve hazineye ait arazi olmaması, yeterli olmaması ve dağınık olmasıydı. Bunları bir arada topladık. Bunun için de inanın çok çalıştık. Bir itiraz olup süreç uzamaması için çok titiz çalıştık. Her şeyi hallettik ve tapu için başvurduktan sonra kamuoyuna açıkladık. Biz daha önce de açıklayabilirdik kendisi gibi ama bu işler bitmeden açıklamadık. 27 aydır sokaklarda, vatandaşın ve esnafın içindeyim. Sadece seçim dönemi gezmiyorum. Her sorana çalışmaların sürdüğünü ve yer belirlendikten sonra açıklayacağımızı söyledim. Bundan sonra da aşama aşama ne durumda olduğumuzu açıklayacağız. Bir an önce temelin atılması için de çaba göstereceğiz. Gece gündüz durmadan çalışacağımın sözünü verdim. Halen bu sözümün arkasındayım. Göreve geldiğim günden bu yana böyle çalışıyorum ve böyle de devam edeceğim. Benden önce başkanlık görevinde bulunan kişi 21 ay görev yaptı. Onun ve benim 21 ayda neler yaptıklarımız ortada. Ben kimseyi rakip olarak görmüyorum. Kimse ile kendimi kıyaslamıyorum. Benim rakibim yine kendim. Ben kendimi kendimle kıyaslarım. Ama bazıları sanayi projesi ile birlikte kendisinin ve partisinin oy kaybedeceğini düşünüp bizi yalancılıkla, beceriksizlikle itham ediyor. Biz kimseyi kandırmıyoruz, yapamayacağımız işi söylemiyoruz. Söylediğimizin sonuna kadar arkasındayız. Bu iş olacak. Ya oluruz, ya ölürüz. Biz bu işi yapacağız. Ben gemileri yaktım ve limana dönüş yok. Yola çıktık ve geri dönüp kaçmak yok. Ya yapacağız, ya yapacağız. Bunda da kararlıyım. “